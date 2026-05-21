แชร์ว่อน! หนุ่มจีนวัย 19 ใส่สูทมาผัดข้าว โชว์ลีลาสุดเท่ โกยรายได้เดือนละ 2.5 แสนบาท (มีคลิป)

"เสี่ยวหลู" หนุ่มวัย 19 ปี กลายเป็นไวรัล จากการเปลี่ยนภาพจำพ่อค้าสตรีทฟู้ดแบบเดิมๆ ด้วยการแต่งหล่อ ใส่สูทผูกไทสุดเนี้ยบ มายืนผัดข้าว ที่ตลาดกลางคืนในเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง พร้อมกวาดรายได้สูงถึง 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) ต่อเดือน
ตามรายงาน เขาเริ่มต้นเปิดร้านขายข้าวผัดจานละ10 หยวน (ประมาณ 50 บาท) ตอนอายุ 17 ปี และเพื่อที่จะดูมีภูมิฐานและสุภาพมากขึ้น เขาเลยลองหยิบสูทมาใส่เล่นๆ ทว่ากลับได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นเอกลักษณ์และจุดขายที่ช่วยดึงดูดผู้คนและลูกค้าจำนวนมากในเวลาต่อมา
โดยนอกจากการแต่งตัวแล้ว ลีลาการทำอาหารที่ทั้งโพสท่าเท่ๆ ขยิบตาให้กล้อง รับไข่ที่ครอบครัวโยนให้อย่างแม่นยำ อีกทั้งทักษะในการกระดกและเหวี่ยงกระทะหน้าเตาอย่างคล่องแคล่ว ก็ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ เป็นอย่างมาก
ไม่เพียงเท่านั้น บางวันหนุ่มผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวคนนี้ ยังคอสเพลย์เป็น "ซันจิ" ตัวละครพ่อครัวจากอนิเมะยอดฮิตเรื่อง One Piece อีกด้วย โดยเขาจะคาบบุหรี่เอาไว้ เพื่อให้ตรงตามคาแร็กเตอร์ แต่ไม่ได้สูบจริงๆ พร้อมอัดคลิปและโพสต์ลงในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขา ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 46,000 คน
เสี่ยวหลูเปิดร้านทุกวันตั้งแต่ 17.00-23.30 น. เขาทำข้าวผัดได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงจานละ 3 นาทีเท่านั้น ทั้งยังสามารถทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่มีพัก จนขายข้าวผัดได้มากกว่า 200 จานต่อวัน ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไรประมาณ 20,000 หยวน (ประมาณ 100,000 บาท) ต่อเดือน
ทั้งนี้ เขายอมรับว่า ลูกค้าหลายคนมาซื้อข้าวที่ร้านของเขาเพียงเพราะอยากลอง แต่ที่ทำให้กลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งก็เป็นเพราะรสชาติที่ถูกปากนั่นเอง
ที่มา : Chinese man earns US$7,400 monthly selling fried rice at night market while dressed in a suit (SCMP)