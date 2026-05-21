พิษสงคำพูดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังไม่จางหาย ! คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนเม.ย. ลดลงกว่าครึ่ง

จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปเยือนญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศในตลาดการท่องเที่ยวแดนปลาดิบเปลี่ยนแปลงไป
ตามข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (JNTO) นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนเมษายนมีจำนวน 330,700 คน ลดลงถึงร้อยละ 56.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยในช่วง 4 เดือนแรกลดลงร้อยละ 55.1
นักวิเคราะห์ระบุว่า สภาพการณ์นี้เกิดขึ้นในท่ามกลางความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างชาติทั้งสอง อันมีสาเหตุจากคำพูดที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 เกี่ยวกับการแทรกแซงไต้หวันในกรณีฉุกเฉิน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน รวมถึงธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร
CCTV รายงานว่า ในส่วนของภาคธุรกิจปลอดภาษีของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบหนัก ตามรายงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง โดยในปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2068 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ยอดขายสินค้าปลอดภาษีโดยรวมของห้างสรรพสินค้า 3 แห่งในเมืองฟุกุโอกะลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ ห้างสรรพสินค้าฮากาตะ ไดมารุ มียอดขายสินค้าปลอดภาษีลดลงถึงร้อยละ 39 ส่งผลให้ขาดทุน
พนักงานแซ่อี้ว์จากบริษัท เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส ทัวร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (กรุ๊ป) จำกัดมองว่า ยังไม่มีวี่แววการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่น
“ ส่วนตัวเองในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็ไม่อยากเดินทางไปญี่ปุ่น และพวกเพื่อน ๆ ก็ไม่อยากไปเช่นกัน ” อี้ว์กล่าว
ข้อมูลของ JNTO) ยังแสดงให้เห็นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและตะวันออกกลางก็ลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้มีการลดเส้นทางบินและปรับขึ้นค่าโดยสาร
แต่ในทางตรงกันข้าม จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และไต้หวันกลับพุ่งกระฉูด ทำสถิติสูงสุดในเดือนเมษายน โดยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มีจำนวน 878,600 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7จากปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันมีจำนวน 643,500 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ19.7 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยเงินเยนที่อ่อนค่าและระยะเวลาการบินที่สั้น ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดสำหรับชาวเกาหลีใต้ในช่วงไม่นานมานี้
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / Seoul Economic Daily