ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้เข้าพบปะกับ "เผิง ไผ" วิศวกรชาวจีน ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตียวยู่ไถ ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองเคยพบกันโดยบังเอิญเมื่อ 26 ปีก่อน ในการเยือนจีนครั้งแรกของปูตินในฐานะประธานาธิบดี ซึ่งในเวลานั้นเผิงมีอายุเพียง 12 ปี
แถลงการณ์จากทำเนียบเครมลินระบุว่า ปูตินได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจของเผิงที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าเผิงจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและการต้อนรับที่อบอุ่นในรัสเซีย โดยทั้งสองได้ร่วมสวมกอด จับมือ และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ปูตินยังได้ลงนามในภาพถ่ายที่ระลึกจากการพบกันครั้งแรกของพวกเขาด้วย
ปูตินข้อสังเกตว่าการพบกันครั้งนี้ตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 56 ปีที่อดีตผู้นำจีน เหมา เจ๋อตง ประกาศต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกัน โดยเผิงและเหมา เจ๋อตง ต่างมีบ้านเกิดอยู่ที่มณฑลหูหนานเช่นเดียวกัน ด้านปูตินได้กล่าวขอบคุณกลุ่มผู้สื่อข่าวที่ช่วยตามหาตัวเผิง พร้อมระบุว่าการได้ชมภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตทำให้เขาระลึกถึงความทรงจำในวันนั้นได้อย่างชัดเจน ขณะที่เผิงกล่าวว่าการพบกันอีกครั้งในวันนี้ให้ความรู้สึกที่ "เหลือเชื่อยิ่งกว่านิยายวิทยาศาสตร์"
ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2543 ปูตินได้เดินทางเยือนสวนสาธารณะเป่ยไห่ในกรุงปักกิ่งนอกกำหนดการอย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการเที่ยวชมพระราชวังต้องห้าม โดยปูตินได้เดินผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและสังเกตเห็นเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งบิดาของเผิงได้อุ้มเขาขึ้นไปนั่งบนราวหินริมทะเลสาบเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพได้ชัดเจนขึ้น ปูตินจึงเดินเข้าไปอุ้มเด็กชาย จูบที่หน้าผาก และพูดคุยด้วยภาษาภาษารัสเซียสั้น ๆ ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อจีนเวลานั้น และทำให้ครอบครัวของเผิงเก็บสะสมภาพถ่ายและคลิปข่าวนั้นไว้
ประสบการณ์ในวัยเด็กได้สร้างความประทับใจและหล่อหลอมเส้นทางการศึกษาของเผิง โดยเขาได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซียเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมสะพานและอุโมงค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคนิคยานยนต์และถนนแห่งรัฐมอสโก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 2556
ปัจจุบันเผิงดำรงตำแหน่งวิศวกรอาวุโสและหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีวิศวกรรมของบริษัทก่อสร้างของรัฐในมณฑลหูหนาน และมีส่วนร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่ง รวมถึงสะพานคนเดินในนครฉางชาที่ได้รับรางวัล โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเผิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจดจำปูตินในฐานะ "คุณลุงใจดี" และหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพร่วมกัน
ก่อนการพบปะดังกล่าว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าพบกับปูติน ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เพื่อปรับความสัมพันธ์ทวิภาคีภายใต้กรอบการทูตใหม่ที่เรียกว่า "ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์" การประชุมสุดยอดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างปักกิ่งและมอสโก รวมถึงความสามารถของจีนในการบริหารความสัมพันธ์กับทั้งสองมหาอำนาจ
