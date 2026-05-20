สื่อตะวันตกแฉ จีนซุ่มฝึกโดรนให้ทหารรัสเซีย บางส่วนกลับไปร่วมรบในยูเครน

ข่าวพิเศษโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียมาเยือนจีนระบุว่า กองทัพพญามังกรได้ทำการฝึกอบรมบุคลากรทางทหารของพญาหมีขาวราว 200 นายอย่างลับๆ เมื่อปลายปีก่อน และบางส่วนได้เดินทางกลับไปร่วมรบในสมรภูมิยูเครนแล้ว
รายงานเชิงลึกชิ้นนี้รอยเตอร์อ้างข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองของยุโรป 3 แห่งซึ่งไม่เปิดเผยนาม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่รอยเตอร์เห็นมาและได้ตรวจสอบแล้ว
เนื้อหาในรายงานระบุว่า การฝึกอบรมลับเน้นการใช้โดรนเป็นหลัก ร่วมถึงการฝึกด้านอื่น ๆ เช่น สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การบินทางทหาร และทหารราบยานเกราะ โดยทำการฝึกที่ฐานทัพในประเทศจีนหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงปักกิ่งและเมืองหนันจิงทางภาคตะวันออก
ร่างเค้าโครงการฝึกอบรมปรากฏอยู่ในข้อตกลง ซึ่งเขียนด้วยสองภาษาคือรัสเซียและจีน เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
ข้อตกลงดังกล่าวยังระบุว่า ทหารจีนหลายร้อยนายจะเข้ารับการฝึกอบรมที่ฐานทัพในรัสเซียอีกด้วย
โดรนได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยูเครน
รัสเซียมีประสบการณ์การสู้รบอย่างโชกโชนในยูเครนก็จริง ส่วนกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนั้นถึงแม้ไม่ได้ทำสงครามใหญ่มานานหลายทศวรรษ แต่พญามังกรก็มีอุตสาหกรรมโดรนขนาดใหญ่ ซึ่งถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีและวิธีการฝึกอบรมขั้นสูง เช่น เครื่องจำลองการบิน ให้กับพญาหมีขาวได้ หน่วยงานข่าวกรองระบุ
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์เคยรายงานข่าวโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ยุโรปว่า ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนของจีนได้พัฒนาด้านเทคนิคให้กับผู้ผลิตโดรนโจมตีของรัสเซีย แต่บริษัทเอกชนจีนทั้งสองแห่งนี้ถูกสหภาพยุโรปคว่ำบาตรในเวลาต่อมา
หน่วยข่าวกรองที่ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ สามารถระบุตัวตนของบุคลากรทางทหารรัสเซียที่มาฝึกในจีน และมีส่วนร่วมโดยตรงในปฏิบัติการรบโดยใช้โดรนในแคว้นไครเมียและซาโปริชเชีย ในยูเครน นอกจากนั้น หลายคนมีตำแหน่งเป็นครูฝึกทหาร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ลงไปตามสายการบังคับบัญชาได้ โดยมียศตั้งแต่จ่าสิบโทไปจนถึงพันโท
รอยเตอร์ได้เห็นเอกสารทางทหารของรัสเซียซึ่งระบุรายชื่อทหารที่เดินทางไปยังจีน แต่ลำพังรอยเตอร์เองไม่สามารถยืนยันได้ว่าภายหลังการฝึก บุคคลเหล่านี้ได้เข้าร่วมในสงครามยูเครน
หน่วยงานข่าวกรองผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยว่า ทหารจีนเดินทางไปรัสเซียเพื่อฝึกอบรมนั้นเกิดขึ้นมาอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2567 แล้ว แต่การที่บุคลากรของรัสเซียไปฝึกอบรมในจีนนั้นเป็นเรื่องใหม่
นอกจากนั้น การฝึกอบรมบุคลากรทางทหารของรัสเซียในระดับปฏิบัติการและยุทธวิธี ซึ่งต่อมาได้เข้าร่วมในยูเครน ทำให้จีนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามในทวีปยุโรปมากกว่าที่เคยทราบกันมาก่อน
ก่อนที่รัสเซียจะรุกรานยูเครนในปี 2565เพียงไม่กี่วัน รัสเซียและจีนได้ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์แบบ "ไร้ขีดจำกัด" และให้คำมั่นว่าจะทำการฝึกซ้อมทางทหารเพื่อฝึกฝนการประสานงานระหว่างกองกำลังติดอาวุธของทั้งสองประเทศ โดยในขณะที่ชาตะวันตกพยายามโดดเดี่ยวรัสเซีย แต่จีนได้ให้ความช่วยเหลือโดยการซื้อน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินจากรัสเซีย
จีนและรัสเซียมองว่าการเยือนจีนครั้งที่ 25 ของปูตินระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม เป็นประจักษ์พยานเพิ่มเติมถึงความร่วมมือที่ "มั่นคงตลอดกาล" ของทั้งสองประเทศ แม้ว่าชาตะวันตกจะเรียกร้องให้ปักกิ่งกดดันมอสโกให้ยุติสงครามในยูเครนก็ตาม
ที่มา : “Exclusive: Russians covertly trained by China return to fight in Ukraine, sources say” ในรอยเตอร์