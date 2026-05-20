อุทาหรณ์ผู้ปกครอง! เด็ก 12 สุดแสบเล่นไฟแช็กรอแก้เบื่อ ทำไฟไหม้เผาวอดทั้งออฟฟิศ

เรียกว่าเปลี่ยนออฟฟิศเป็นกองเพลิงในพริบตา! เมื่อผู้ปกครองได้พาลูกชาย วัย 12 ปี มาที่ทำงาน หวังกระชับความสัมพันธ์ ทว่าหลังปล่อยลูกคลาดสายตาไปเพียงชั่วครู่ หายนะก็บังเกิด...
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิศแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง
โดยขณะที่ผู้ปกครองกำลังยุ่งอยู่กับงาน เด็กชายซึ่งถูกทิ้งให้อยู่ในห้องทำงานเพียงลำพังก็รู้สึกเบื่อ ก่อนที่จะฆ่าเวลาด้วยการเล่นไฟแช็ก และจุดไฟเผากระดาษทิชชู
อย่างไรก็ตาม ประกายไฟได้กระเด็นไปติดกระดาษและข้าวของที่วางระเกะระกะอยู่ใกล้กับโต๊ะทำงานจนลุกลามไปทั่วห้อง
เด็กชายตกใจเป็นอย่างมาก ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ด้านผู้ปกครองก็รีบโทร.แจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้ภายในเวลา 10 นาที อีกทั้ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง ตัวผู้ปกครองและพนักงานคนอื่นๆ ก็ช่วยกันควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ทว่าออฟฟิศของพวกเขาก็ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนัก ซึ่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายจะมากถึงหลายแสนหยวน หรือหลายแสนบาทเลยทีเดียว
ทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าผู้ปกครองของเด็กชายจะถูกลงโทษหรือไม่ โดยภายหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังเรียกร้องให้ทุกๆ คนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยกล่าวว่า “เด็กๆ มีความอยากรู้อยากเห็นและช่างสงสัย แต่มีความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยต่ำ ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและเสริมสร้างความรู้ มิฉะนั้น ประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ก็เป็นได้”
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “โตแล้วนี่ ไม่ได้อายุแค่ 3 หรือ 4 ขวบสักหน่อย สงสัยเด็กคนนี้จะถูกครอบครัวตามใจจนเสียคน” และ “ฉันคิดว่าอนาคตคงไม่มีเจ้านายคนไหนอนุญาตให้พนักงานพาลูกมาที่ทำงานอีกแล้วหล่ะ”
ที่มา : China parent brings son, 12, to work, where he plays with fire, destroying entire office (SCMP)