ผู้เชี่ยวชาญอาวุธไฮเปอร์โซนิกจีนเสียชีวิตที่แอฟริกาใต้

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) ออกประกาศแถลงการณ์ไว้อาลัยอย่างเป็นทางการ ยืนยันการเสียชีวิตของ นายฟาง ต้ายหนิง (Fang Daining) นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและบุคคลสำคัญในโครงการวิจัยอาวุธไฮเปอร์โซนิก (Hypersonic) ของประเทศจีน โดยนายฟางได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ขณะมีอายุได้ 68 ปี
กระแสข่าวบนโลกออนไลน์คาดว่าเขาป่วยฉับพลันระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศแอฟริกาใต้ ทว่าในแถลงการณ์ไว้อาลัยของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุหรือสถานการณ์การเสียชีวิตแต่อย่างใด
นายฟาง ต้ายหนิง ถือเป็นผู้ครองตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนในฐานะสมาชิกสถาบัน CAS โดยทางสถาบันได้ยกย่องนายฟางว่าเป็นสหายผู้ทุ่มเทให้กับการวิจัยด้านวัสดุขั้นสูงและกลศาสตร์โครงสร้างมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีโครงสร้างขั้นสูงของจีน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิสูงพิเศษหลากหลายประเภท ซึ่งถือเป็นการอุทิศตนครั้งสำคัญต่อการพัฒนาระบบกลศาสตร์และยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีน
สำหรับประวัติของ นายฟาง ต้ายหนิง เกิดเมื่อปี 2501 ที่เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง ก่อนจะคว้าปริญญาเอกด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากสถาบันเทคโนโลยีเทคนิออน-อิสราเอล (Technion-Israel Institute of Technology) ในปี 2536 หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาทำงานในสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีน ทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่ง (BIT) จนถึงปี 2561 โดยสถาบัน BIT เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของจีนที่ถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการทหาร
ตลอดเส้นทางอาชีพ นายฟางได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย รวมถึงรางวัลวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งรัฐ (State Natural Science Awards) ซึ่งเป็นหนึ่งในเกียรติยศสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์ของจีน และยังได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกชาวต่างชาติของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติสหรัฐฯ (US National Academy of Engineering) ในปี 2565 อีกด้วย
