จีนซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ปีละ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังการประชุมสุดยอด "สี-ทรัมป์"

ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า จีนได้บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.86 แสนล้านบาท) ต่อปี โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันยาวไปจนถึงปี 2571
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมูลค่าการสั่งซื้อที่ประกาศในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อตกลงซื้อขายถั่วเหลืองที่ทั้งสองประเทศได้ทำไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคม 2568
กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในหลักการที่จะลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่แต่ละฝ่ายมีความกังวลในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเตรียมจัดตั้ง "สภาการค้า" (Trade Board) ขึ้นมาใหม่เพื่อร่วมกันบริหารจัดการการค้าทวิภาคีในกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอ่อนไหว
นอกจากสินค้าเกษตรแล้ว ทำเนียบขาวยังยืนยันว่าจีนจะเดินหน้าทำตามข้อตกลงซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิง (Boeing) จำนวน 200 ลำ รวมถึงการเข้ามาแก้ไขข้อกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานและการจำกัดการส่งออกอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญ เช่น อิตเทรียม สแคนเดียม นีโอดิเมียม และอินเดียม
ในส่วนของภาคปศุสัตว์ จีนได้เปิดตลาดให้แก่เนื้อวัวจากสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยการต่ออายุโรงงานเนื้อวัวของสหรัฐฯ ที่หมดอายุไปแล้วกว่า 400 แห่ง และพร้อมจะยกเลิกมาตรการระงับสิทธิ์แก่โรงงานอื่นๆ ในอนาคต ตลอดจนเริ่มกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากมลรัฐที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ว่าปลอดจากไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ประเมินว่า แม้จะรวมยอดสั่งซื้อสินค้าเกษตรระลอกใหม่นี้เข้ากับยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองเดิมที่ทำไว้เมื่อเดือนตุลาคม จนได้มูลค่ารวมกันราว 2.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.48 แสนล้านบาท) ต่อปี แต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรสูงสุดที่สหรัฐฯ เคยทำไว้กับจีนในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 4.09 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.41 ล้านล้านบาท) ก่อนที่สงครามการค้าจะปะทุขึ้น
ที่มา: South China Morning Post