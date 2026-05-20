"ปูติน" เดินทางถึงจีนแล้ว เตรียมกระชับสัมพันธ์ทวิภาคีรอบ 30 ปี

"วลาดิเมียร์ ปูติน" ประธานาธิบดีรัสเซีย เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ในช่วงดึกของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเริ่มต้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน โดยมี "หวังอี้" กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับถึงสนามบิน
ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ผู้นำของทั้งสองประเทศจะร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า ภายใต้การนำเชิงยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูติน ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านในยุคใหม่ระหว่างจีนและรัสเซียได้พัฒนาไปอย่างมั่นคงและลึกซึ้ง ซึ่งไม่เพียงแต่นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ แต่ยังสนับสนุนเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์โลกและความยุติธรรมระหว่างประเทศด้วย
ปีนี้ยังเป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-รัสเซีย ครบรอบ 25 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างจีน-รัสเซีย รวมถึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้น "ปีแห่งการศึกษาจีน-รัสเซีย" ซึ่งทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะใช้โอกาสนี้เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและยกระดับสู่สากล เพื่อสร้างพลังบวกและเสถียรภาพให้แก่โลกต่อไป
ที่มา: กลุ่มสื่อจีนภาพเอเอฟพี