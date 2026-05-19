ปูตินย้ำรัสเซียกับจีนไม่ร่วมมือกันต่อต้านใคร พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ที่นับวันยิ่งแน่นแฟ้น

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งมีการบันทึกวิดีโอ เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ( 19 พ.ค. ) ก่อนการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งปูตินจะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันเดียวกันนี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนได้ก้าวไปสู่ "ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแท้จริง"
ปูตินระบุว่า การเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและการเจรจาในระดับสูงมีส่วนสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดระหว่างระหว่างรัสเซียกับจีนอย่างแท้จริง พร้อมกับชื่นชมการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือฉันมิตร ( Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation ) ระหว่างกันเมื่อ 25 ปีก่อนว่า เป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงอย่างแท้จริงและมีลักษณะพิเศษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความไว้วางใจที่มีต่อกัน
ขณะเดียวกันการค้าระหว่างชาติทั้งสองก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเกิน 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมานานแล้ว และปัจจุบันการชำระเงินระหว่างกันเกือบทั้งหมดใช้เงินรูเบิลและหยวน
อย่างไรก็ตาม ปูตินเน้นย้ำด้วยว่าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัสเซียและจีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในระดับโลก “โดยไม่ร่วมมือต่อต้านใคร เราแสวงหาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในทั่วโลก” และด้วยเจตนารมณ์นี้เองที่มอสโกและปักกิ่งจึงร่วมมือกันเพื่อปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศและบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสนับสนุนความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาผ่านทางยูเอ็น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ กลุ่มบริกส์ ( BRICS ) และองค์กรพหุภาคีอื่นๆ
ปูตินมาเยือนจีนระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2569 ตามคำเชิญของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยบุคคลทั้งสองเคยพบปะกันมาแล้วมากกว่า 40 ครั้ง
นายยูรี อูชาคอฟ ที่ปรึกษาประจำทำเนียบเครมลินระบุว่าการมาเยือนครั้งนี้ตรงกับวันครบรอบ 25 ปีของสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีน การเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองจะมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ทวิภาคี การค้า ความร่วมมือด้านพลังงาน และกิจการระดับโลก โดยคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีประมาณ 40 ฉบับ รวมถึงแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สำหรับข้อสงสัยกันว่า จังหวะเวลาในการมาเยือนของปูตินนั้น อาจเกี่ยวข้องกับการมาเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งอูชาคอฟปฏิเสธว่าเป็นคนละเรื่องกันเลย โดยรัสเซียเริ่มเตรียมการเยือนจีน หลังจากปูตินและสี จิ้นผิงสนทนากันทางวิดีโอในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ไม่นาน
