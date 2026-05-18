จีนหวังสหรัฐฯ ดำเนินการเป็นรูปธรรม คุ้มครองสันติภาพ-เสถียรภาพ &'ช่องแคบไต้หวัน&'

เมื่อวันศุกร์ (15 พ.ค.) หวังอี้ นักการทูตระดับสูงของจีน เปิดเผยว่าจีนคาดหวังสหรัฐฯ จะดำเนินการอันเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน ขณะแถลงข่าวเกี่ยวกับการพบปะหารือระหว่างสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในกรุงปักกิ่ง
หวังเน้นย้ำว่าปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน โดยฝ่ายจีนคาดหวังฝ่ายสหรัฐฯ จะยึดถือหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้งสามฉบับ รวมถึงปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ให้ไว้
หวังกล่าวว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ โดยจีนคาดหวังฝ่ายสหรัฐฯ จะดำเนินการอันเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ อย่างมั่นคง ตลอดจนคุ้มครองสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน
หวังเสริมว่าการคุ้มครองสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันถือเป็นจุดร่วมใหญ่ที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยระหว่างการพบหารือ จีนสัมผัสได้ว่าฝ่ายสหรัฐฯ เข้าใจจุดยืนของจีน ให้ความสำคัญกับความกังวลของจีน และไม่ได้สนับสนุนหรือยอมรับความพยายามประกาศเอกราชของไต้หวันเฉกเช่นเดียวกับประชาคมระหว่างประเทศ
(ที่มา/แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประชุมแบบจำกัดวงที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 15 พ.ค. 2026)