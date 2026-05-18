โรงอาหารไร้เก้าอี้! บริษัทจีนให้พนักงาน "ยืนกินข้าวกลางวัน" อ้างดีต่อสุขภาพ-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์! หลังมีคลิปวิดีโอเผยภาพบรรยากาศภายในโรงอาหารของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง ในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ที่พนักงานแลดูจะลำบากอยู่หน่อยๆ เพราะต้องยืนกินอาหารกลางวัน เนื่องจากโรงอาหารมีแต่โต๊ะ แต่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง จนพนักงานบางส่วนต้องไปอาศัยนั่งบนขอบหน้าต่างแทน
พนักงานคนหนึ่งเปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายให้ยืนกิน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับมาจากต่างชาติ ที่ให้พนักงานนั่งทำงานและยืนกินข้าว
อย่างไรก็ตาม หลังสภาพโรงอาหารดังกล่าวถูกเปิดเผยออกไป ก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ ว่าไร้มนุษยธรรม เช่น "ทำอย่างกับพนักงานไม่ใช่คน เป็นเหมือนวัว เหมือนม้า" "กินข้าวยังไม่ให้นั่งเลย" "แม้กินข้าวก็ต้องกินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่นี่ช่างน่าสงสารเสียเหลือเกิน" และ "ถ้าจะเลียนแบบต่างชาติ ทำไมไม่เรียนรู้เรื่องเงินเดือน ระบบวันหยุด และสวัสดิการพนักงานของพวกเขาบ้างล่ะ"
ภายหลังบริษัทได้ออกมาชี้แจง ว่าพวกเขาให้พนักงานยืนกินอาหารกลางวันมามากว่า 20 ปีแล้ว เนื่องจากเกรงว่าพนักงานจะนั่งทำงานนานจนเสียสุขภาพ และอาจเมื่อยล้า เลยจัดให้ยืนกินอาหาร เพื่อที่จะได้ยืดเส้นยืดสาย ยิ่งไปกว่านั้น การยืนกินอาหารยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่จะใช้เวลากินแค่ 20 นาทีเท่านั้น ก่อนกลับไปทำงาน นอกจากนี้ โต๊ะที่ใช้ก็เป็นโต๊ะที่สั่งทำมาเพื่อยืนกินโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ หากมีพนักงานรู้สึกไม่พอใจ หรือมีข้อเสนอแนะ ก็สามารถแจ้งเพื่อนำไปปรับปรุงได้
ที่มา : 員工餐廳「只能站著吃」！公司稱速吃效率高 網看傻眼：牛馬具象化了 (CTWANT)