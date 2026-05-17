ว่าที่คุณพ่อชาวจีนสุดปลื้ม! เห็นภาพอัลตร้าซาวด์นึกว่าลูก &'ส่งยิ้ม&' ให้ ก่อนรู้ความจริงทำใจสลาย

การอัลตร้าซาวด์ถือเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่จะได้เห็นภาพของลูกน้อยในครรภ์ เช่นเดียวกับสามีภรรยาคู่นี้ ที่พอสังเกตเห็นภาพลูกน้อยอ้าปาก ราวกับส่งยิ้มมาให้ ว่าที่คุณพ่อก็เอ่ยปากชมว่าน่ารักไม่หยุด ทว่าความจริงที่ได้รับรู้จากแพทย์ในเวลาต่อมาก็ทำเอาใจสลาย
ตามรายงาน พวกเขาคิดจะยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม แต่สุดท้ายพวกเขาก็เลือกที่จะเก็บเด็กในครรภ์ไว้ และแต่งงานกัน
อย่างไรก็ตาม เพราะความลังเลในตอนแรก กว่าที่จะไปฝากครรภ์และตรวจสุขภาพอย่างเป็นทางการ เวลาก็ล่วงเลยมากว่า 5 เดือนแล้ว โดยระหว่างตรวจอัลตร้าซาวด์ ว่าที่คุณพ่อก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขว่า "ดูเหมือนลูกกำลังยิ้ม" พร้อมชมลูกน้อยว่าน่ารักมาก
ทว่าแพทย์กลับรีบตรวจสอบบริเวณดังกล่าวซ้ำๆ ก่อนพบว่า จุดที่คุณพ่อเข้าใจว่าเป็นรอยยิ้มนั้น แท้จริงแล้วน่าจะเป็นรอยแยกของริมฝีปากบน ซึ่งเป็นภาวะของปากแหว่ง และคาดว่าจะมีภาวะเพดานโหว่ร่วมด้วย
ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดนั้นยากที่ทั้งคู่จะยอมรับ แต่หลังจากเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดในภายหลัง ทั้งสองก็ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล และสภาพครอบครัว
ทั้งนี้ แพทย์ระบุ ปากแหว่งเพดานโหว่มักเกิดในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศจีน พบเด็กทารกเกิดใหม่ที่เป็นโรคนี้ ประมาณ 1 ต่อ 600 ราย ซึ่งหากตรวจพบภาวะนี้ก่อนคลอด ก็จะมีการติดตาม ดูแลและวางแผนการผ่าตัด เพื่อทำการรักษาหลังคลอด
