ฮือฮา! "เจนเซน หวง" ซีอีโอ NVIDIA ทัวร์กินตรอกปักกิ่ง ดื่มน้ำถั่วหน้าตาเหยเก

เจนเซน หวง (Jensen Huang) หรือ หวง เหรินซวิน ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เอ็นวิเดีย (NVIDIA) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิป AI ระดับโลก เดินสายท่องเที่ยวและลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นอย่างเป็นกันเองในย่านหนานหลัวกู่เซียง ซึ่งเป็นตรอกโบราณหรือหูท่งที่มีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 หลังวาระทางการกับคณะประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสร็จสิ้น
เจนเซน หวง ในชุดเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว เดินชิมสตรีทฟู้ดหลากชนิด พร้อมทั้งทักทายและร่วมถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง
เขาได้แวะที่ร้าน "ฟางจ้วนฉ่าง เลขที่ 69" (Fangzhuanchang No.69) เพื่อลิ้มลองบะหมี่ราดซอสเต้าเจี้ยว หรือจ้าเจี้ยงเมี่ยน อาหารขึ้นชื่อของปักกิ่ง โดยพนักงานของร้านเปิดเผยว่า ได้จำซีอีโอคนดังได้ จึงได้มอบจ้าเจี้ยงเมี่ยนหมูดำสูตรซิกเนเจอร์ราคา 38 หยวน (ประมาณ 180 บาท) ให้เขารับประทานฟรี ซึ่งหวงได้เอ่ยปากชมว่าอร่อยมาก
นอกจากนี้ หวงยังได้แวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน "มี่เสวี่ยปิงเฉิง" (Mixue Ice Cream & Tea) สาขาหนานหลัวกู่เซียง โดยสั่งเมนูคลาสสิกอย่าง "ชาสี่ฤดูพีช" (Peach Four Seasons Spring) จำนวน 2 แก้ว ราคาแก้วละ 8 หยวน (ประมาณ 38 บาท) โดยขอระบุเป็นสูตรหวานน้อยตามคำแนะนำของพนักงาน หลังจากได้ชิมแล้วเขาถึงกับยกนิ้วแสดงความชื่นชมในรสชาติทันที
อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์ที่เรียกเสียงหัวเราะและกลายเป็นภาพจำบนโลกออนไลน์ คือตอนที่เขาได้ทดลองดื่มน้ำถั่วหมัก หรือ "โต้วจือ" (Douzhi) เครื่องดื่มพื้นเมืองปักกิ่งที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งหลังจากดื่มเข้าไปคำใหญ่ ซีอีโอหมื่นล้านถึงกับทำหน้าเหยเกเป็นสติกเกอร์แสดงอารมณ์ (Meme) พร้อมกับเอ่ยปากถามทีมงานด้วยความสงสัยว่า "นี่มันคืออะไรกันแน่?"
ทั้งนี้ เจนเซน หวง เกิดที่ไต้หวันในปี 2505 ก่อนจะย้ายไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกา และก่อตั้งบริษัท NVIDIA ในปี 2536 จนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก สินทรัพย์ส่วนตัวของเขาพุ่งสูงใกล้แตะ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: ไห่เสียหวั่ง (Haixia Wang)