จีนเนื้อหอม! "ปูติน" เตรียมเยือนสัปดาห์หน้า หลังปิดฉากซัมมิตประวัติศาสตร์ สี-ทรัมป์

"วลาดิมีร์ ปูติน" ผู้นำรัสเซีย มีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำร่วมกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
การเดินทางเยือนของผู้นำรัสเซียถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระการดำเนินงานตามปกติระหว่างมอสโกและปักกิ่ง โดยคาดว่าจะไม่มีพิธีสวนสนามหรือการต้อนรับที่หรูหราอลังการเหมือนกับการเดินทางเยือนของผู้นำสหรัฐฯ
ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือนของปูติน ส่งผลให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศแรกที่ได้ต้อนรับผู้นำของประเทศสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ครบทั้ง 4 ประเทศภายในระยะเวลาสั้นๆ โดยก่อนหน้านี้ ได้ต้อนรับเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ก่อนที่จะต้อนรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เสร็จสิ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
การจัดต้อนรับผู้นำสองชาติมหาอำนาจโลกในเดือนเดียวกันนอกกรอบการประชุมพหุภาคี สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของปักกิ่งในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ท่ามกลางระเบียบโลกที่แตกแยก และวางตำแหน่งแห่งที่ของจีนให้เป็นประเทศที่มีบทบาทศูนย์กลางในเวทีการเมืองโลก
