กระเป๋าหัวเสือจีนฟีเวอร์! ลูกชาย ‘อีลอน มัสก์’ สะพายเยือนปักกิ่ง ทำยอดขายถล่มทลาย

กระเป๋าผ้าแฮนด์เมดรูปหัวเสือที่ผลิตในประเทศจีน กลายเป็นกระแสไวรัลและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์ หลังจากที่บุตรชายของอีลอน มัสก์ "เอกซ์ แอช เอ ทเวลฟ์" (X Æ A-Xii) บุตรชายวัย 6 ขวบของอีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทสลา ปรากฏตัวในชุดเสื้อแจ็กเก็ตผ้าไหมสไตล์จีน พร้อมสะพายกระเป๋าคาดไหล่สีน้ำตาลที่เป็นรูปหน้าเสือ ระหว่างเดินทางไปเยือนมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งพร้อมกับบิดา
ภาพถ่ายดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและกลายเป็นกระแสไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีน ทั้งนี้ มัสก์เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนที่ร่วมเดินทางติดตามโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเยือนกรุงปักกิ่ง ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
สื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่า กระเป๋าหัวเสือดังกล่าวผลิตโดยบริษัท ย่าเสี่ยวชี แฮนด์เมด (Yaxiaoqi Handmade) ซึ่งเป็นสถานประกอบการในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน
กระแสความนิยมดังกล่าวส่งผลให้สินค้าชนิดนี้ขายหมดเกลี้ยงบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่างเถาเป่า (Taobao) ภายในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยทางร้านต้องเปิดระบบให้สั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) ในราคา 338 หยวน (ประมาณ 1,600 บาท)
ทางบริษัทผู้ผลิตเปิดเผยว่า ยอดขายกระเป๋ารุ่นนี้พุ่งสูงขึ้นกว่า 10 เท่าจากยอดขายปกติในแต่ละวัน ขณะที่การไลฟ์สดสตรีมมิงเพื่อโปรโมตสินค้ามีผู้เข้าชมพร้อมกันหลายร้อยคน ซึ่งผู้ชมบางส่วนได้คอมเมนต์เชียร์ให้บริษัทรีบฉวยเค้กจากกระแสไวรัลในครั้งนี้ ปัจจุบัน ร้านค้าดังกล่าวมีผู้กดติดตามบนแพลตฟอร์มเถาเป่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 390,000 รายแล้ว
ที่มา: South China Morning Post