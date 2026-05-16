xs
xsm
sm
md
lg

หวั่นถูกดักฟัง! ทำเนียบขาวสั่งคณะทรัมป์ "ทิ้งมือถือ" ลงขยะก่อนออกจากจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธานาธิบดีทรัมป์ กำลังขึ้นเครื่องบิน Air Force One เดินทางจากสนามบินนานาชาตินครหลวงปักกิ่ง หลังเสร็จสิ้นการเยือนจีนในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพรอยเตอร์)
ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด จากความกังวลเรื่องการถูกโจรกรรมข้อมูลและการดักฟังจากรัฐบาลปักกิ่ง

คณะผู้แทนและผู้สื่อข่าวได้รับคำสั่งให้ปิดโทรศัพท์ส่วนตัวที่นำมาจากสหรัฐฯ และไม่ให้นำเข้าไปในจีน หรือหากนำเข้าไปก็ต้องทิ้งไว้บนเครื่องบินและห้ามเปิดใช้งาน 

ระหว่างที่อยู่ในจีน ทุกคนต้องใช้โทรศัพท์สำรองและต้องทำลายทิ้งก่อนเดินทางกลับ เนื่องจากความกังวลเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังหรือการสอดแนม 

ประธานาธิบดีทรัมป์ พบปะกับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ทำเนียบจงหนันไห่ในปักกิ่ง ในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพรอยเตอร์)
ผู้สื่อข่าวระบุว่าคณะทำงานชาวอเมริกันต้องทิ้ง "โทรศัพท์มือถือสำรอง" ทั้งหมดลงในถังขยะก่อนจะขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน (Air Force One) กลับสหรัฐฯ โดยระบุชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆ จากจีนขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

รายงานจากสื่อมีเดียไนต์ (Mediaite) ระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้แจ้งให้คณะผู้สื่อข่าวคืนบัตรประจำตัวและเข็มกลัดที่ใช้ระบุตัวตนตลอดการเดินทาง โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่จีนต้องการสิ่งของเหล่านี้คืน ซึ่งของทั้งหมดรวมถึงโทรศัพท์สำรองถูกโยนลงในถังขยะใบเดียวกัน

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างพบปะกันที่ทำเนียบจงหนันไห่ในปักกิ่ง ในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด (Sweep) ภายในห้องพักโรงแรม โดยเฉพาะห้องพักของประธานาธิบดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ที่มา: Yahoo News

ประธานาธิบดีทรัมป์ กำลังขึ้นเครื่องบิน Air Force One เดินทางจากสนามบินนานาชาตินครหลวงปักกิ่ง หลังเสร็จสิ้นการเยือนจีนในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพรอยเตอร์)
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างพบปะกันที่ทำเนียบจงหนันไห่ในปักกิ่ง ในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ประธานาธิบดีทรัมป์ พบปะกับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ทำเนียบจงหนันไห่ในปักกิ่ง ในวันที่ 15 พ.ค.2026 (แฟ้มภาพรอยเตอร์)