“ปัญญาจีน!” รมต.ต่างประเทศสหรัฐ “มาร์โก รูบิโอ” ไปจีนใน "ชื่อใหม่"

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ สามารถร่วมคณะเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในสัปดาห์นี้ ทั้งๆที่เขาเป็นบุคคลที่ถูกจีนคว่ำบาตร เรื่องนี้ได้สร้างความฉงนให้กับชาวโลก
มาฟังคำเฉลยเกี่ยวกับเรื่องที่ รูบิโอ ไปเยือนปักกิ่งได้ โดยที่ทางการจีนไม่ต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเขา
รูบิโอ ถูกรัฐบาลจีนคว่ำบาตรซึ่งรวมทั้งการห้ามเข้าประเทศจีนด้วย โทษฐานที่เป็นหัวหอกนำการโจมตีคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างเช่นกรณีกล่าวหาว่าจีนบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ในซินเจียง รูบิโอยังออกโรงสาธารณะโจมตีจีนเรื่องปราบปรามกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง แต่หลังจากที่รูบิโอนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศ เขาสนับสนุนทรัมป์อย่างมั่นคง ไม่ว่าทรัมป์จะเรียกประธานาธิบดีสี จิ้นผิง “เป็นเพื่อน” และโฟกัสไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า ขณะเดียวกันก็เพลาๆเรื่องสิทธิมนุษย์ชน
กลุ่มสื่อโลก เฉลยว่า การที่รูบิโอ สามารถเดินทางไปจีนพร้อมกับคณะของทรัมป์ทั้งๆที่ยังโดนจีนคว่ำบาตร เพราะ “ชื่อจีนใหม่” !
ซึ่งเรื่องนี้มาจาก “สติปัญญาของจีน” โดยจีนได้แก้ปัญหานี้ไว้นานแล้ว
หลังจากที่ทรัมป์ แต่งตั้งรูบิโอ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในเดือนม.ค. 2025 จีนได้จัดการขจัดอุปสรรคในการประสานงานและดีลความร่วมมือด้านกิจการต่างประเทศของสองฝ่าย โดยการเปลี่ยน “ตัวสะกดชื่อจีนของรูบิโอตัวหนึ่ง”
แต่เดิมชื่อจีนของรูบิโอที่จีนระบุในเอกสารทางการ คือ 卢比奥 อ่านว่า หลูปี่เอ้า (แซ่ หลู, ชื่อ ปี่เอ้า) เมื่อนาย รูบิโอ ขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ จีนได้เปลี่ยนตัวอักษรแซ่เป็นตัวอักษร 鲁 อ่านว่า หลู่ ดังนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ จึงมีชื่อจีนชื่อใหม่ คือ หลู่ ปี่เอ้า (鲁比奥) ไม่ใช่ นาย หลู ปี่เอ้า （卢比奥） ที่จีนห้ามเข้าประเทศ
ด้วยเหตุนี้เอง รูบิโอ จึงได้ไปจีน ในชื่อใหม่ “หลู่ ปี่เอ้า” อย่างไม่ผิดกติกา ! และจีนและสหรัฐฯก็ได้ทำงานกันได้อย่างสะดวกโยธิน...
ชาวเน็ตจีนเมนท์กันว่า “นี่คือ อัจฉริยภาพ หรือ ปัญญาจีน” !