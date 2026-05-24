คลิกคลิป : จีน ประสบความก้าวหน้าสำคัญในด้านโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทราย

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทรายของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ หลังบริษัทไชน่าปิโตรเลี่ยม หรือ CNPC รายงานว่าสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสะสมได้ถึง 15 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
โครงการดังกล่าว เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบไร้คาร์บอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานบนถนนทางด่วน ในทะเลทรายทาริม ซึ่งตัดผ่านทะเลทรายทากลามากัน ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีน
เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ตั้งแต่ปี 2005 ได้มีการสร้างแนวป่าป้องกันทรายยาว 436 กิโลเมตร พร้อมสถานีสูบน้ำ 109 แห่งตลอดสองข้างทาง โดยทั้งหมดใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ต่อมาในปี 2022 CNPC ได้เดินหน้าโครงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยมีเป้าหมายแทนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทั้งหมดด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ทะเลทราย แต่ยังเป็นตัวอย่างของการผสานโครงสร้างพื้นฐานกับแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในพื้นที่ที่มีความท้าทายสูง
ที่มา : China Media Group