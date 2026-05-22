คลิกคลิป : เซินเจิ้น เร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เซินเจิ้นเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation ปี 2026 โดยบรรยากาศของงานเริ่มปรากฏทั่วทั้งเมือง พร้อมมาตรการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของประเทศสมาชิก

ในฐานะเจ้าภาพ จีนจะจัดการประชุมผู้นำ APEC อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 33 ในเซินเจิ้น ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2026

ก่อนถึงกำหนดงานราว 6 เดือน เมืองได้เริ่มตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ APEC อย่างแพร่หลาย ทั้งโปสเตอร์ตามถนนสายหลักและสถานที่สำคัญ ขณะที่พื้นที่จัดแสดงดอกไม้ธีม APEC บริเวณอ่าวเซินเจิ้นก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณอ่าวเซินเจิ้นได้ยกระดับบริการอาสาสมัคร ครอบคลุมการให้ข้อมูล คำแนะนำ และการช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางจากต่างประเทศ



ที่มา : China Media Group