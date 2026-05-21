คลิกคลิป : ผู้นำค่ายรถจีนหารือพัฒนาอุตสาหกรรม-รุกตลาดโลก

หลี่ ซูฟู ประธานบริษัท Geely Holding Group ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีน กล่าวว่า สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้ออำนวยได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน และการบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันกับประเทศเจ้าบ้านควรเป็นหลักการสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จีนในการก้าวสู่ตลาดโลก
หลี่ ซูฟู ชี้ว่า นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้ออำนวยแล้ว การไหลเข้าของเงินลงทุนจากทั่วโลกจำนวนมาก ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จีนในช่วงเริ่มต้น
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์อัจฉริยะและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
หลี่ ซูฟู ยังเน้นย้ำว่า เมื่อผู้ผลิตรถยนต์จีนจำนวนมากขึ้นเริ่มขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันกับประเทศเจ้าบ้านจึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา : China Media Group