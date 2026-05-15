คลิกคลิป : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หน้าอาคารมหาศาลาประชาชน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ บริเวณด้านหน้าอาคารมหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2026
การเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และคณะมีกำหนดการเยือนจีนระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2026
นับเป็นการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 9 ปี โดยครั้งล่าสุดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เคยให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2017
ในพิธีต้อนรับ มีการยิงสลุต 21 นัด ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ขณะที่วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาและจีนอย่างสมเกียรติ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมตรวจแถวกองเกียรติยศของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จากนั้นร่วมชมการเดินสวนสนามของกองเกียรติยศ และการแสดงของวงดุริยางค์ทหาร
หลังพิธีต้อนรับ ผู้นำทั้ง 2 ข้าสู่การหารืออย่างเป็นทางการ ณ อาคารมหาศาลาประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ที่มา : China Media Group