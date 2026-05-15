คลิกคลิป : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กรุงปักกิ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2026
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงระบุว่า โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ให้ก้าวหน้า โดยหวังให้ปี 2026 เป็น “ปีประวัติศาสตร์” ที่เป็นบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงย้ำว่า จีนยึดมั่นต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องต่อวิสัยทัศน์ใหม่ในการสร้าง “ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ เชิงสร้างสรรค์ที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งจะเป็นแนวทางยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอีก 3 ปีข้างหน้าและระยะยาว
ในด้านเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระบุว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีน-สหรัฐฯ เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ แม้จะมีความเห็นต่างหรือแรงเสียดทาน แต่การหารืออย่างเท่าเทียมคือ แนวทางที่ถูกต้อง และย้ำว่า จีนจะเปิดประเทศให้กว้างขึ้น พร้อมต้อนรับสหรัฐฯ เพื่อขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายดำเนินการตามฉันทามติ และใช้ช่องทางการสื่อสารในระดับการเมือง การทูต และการทหารให้เป็นประโยชน์มากขึ้น รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้า สุขภาพ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
ในประเด็นไต้หวัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่า นี่คือ “ประเด็นสำคัญที่สุด” ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ โดยระบุว่า หากจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ จะมีเสถียรภาพ แต่หากล้มเหลว อาจนำไปสู่การปะทะหรือความขัดแย้ง ซึ่งจะทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ สหรัฐฯ และจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ที่ผ่านมา เขาและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและดีที่สุดเท่าที่ผู้นำของสองประเทศเคยมีมา มีการสื่อสารอย่างเป็นมิตรและสามารถจัดการประเด็นสำคัญได้หลายเรื่อง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชื่นชมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ การพบกันครั้งนี้คือการประชุมสุดยอดที่ทั่วโลกจับตามอง สหรัฐพร้อมทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีดียิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยม และย้ำว่า สหรัฐฯ และจีนคือ 2 ประเทศที่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดของโลก และสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศและโลกได้
ผู้นำทั้ง 2 ยังแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ เช่น สถานการณ์ตะวันออกกลาง วิกฤตยูเครน และคาบสมุทรเกาหลี
นอกจากนี้ ทั้ง 2 ยังเห็นพ้องที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมสุดยอด G20 ในปีนี้
ระหว่างการหารือ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้แนะนำสมาชิกคณะผู้แทนภาคธุรกิจสหรัฐฯ ให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงรู้จักด้วย
ที่มา : China Media Group