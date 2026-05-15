คุณพระ! หญิงจีนกินยาไป 42 เม็ดในวันเดียว หลังหมอสั่งยาผิดพลาด แถมเภสัชฯ ยันให้กินตามนั้น

หญิงคนหนึ่งจากมณฑลเจ้อเจียง ถูกจักรยานไฟฟ้าทับที่เท้า จึงไปพบแพทย์ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพระดับชุมชน ในเขตเยว่เฉิง ทว่าแพทย์ดันสั่งยาผิดพลาด ทำให้เธอรับประทานยาเกินขนาดไปหลายเท่า!
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในช่วงกลางเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยความจริงแล้ว แพทย์ตั้งใจที่จะสั่งยาแก้ปวดให้เธอรับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความผิดพลาดบางประการ ส่งผลให้ฉลากยาระบุวิธีการใช้ยา ว่ารับประทานครั้งละ 21 เม็ด วันละ 4 ครั้งแทน
ด้านหญิงคนนี้พอเห็นปริมาณยาที่ต้องรับประทานก็รู้สึกประหลาดใจ จึงถามเภสัชกรเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง ซึ่งทางเภสัชกรก็ยืนยันว่าให้กินยาตามที่แพทย์สั่ง
พอกลับบ้าน เธอก็รับประทานยาไป 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 42 เม็ด ก่อนที่จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เลยรีบกลับมาที่ศูนย์ดูแลสุขภาพระดับชุมชน
แม้ผลทั่วไปจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ระดับน้ำตาลในเลือดและ Lactate Dehydrogenase (LDH) ของเธอกลับมีค่าสูงกว่าปกติ
หลังจากทราบถึงความผิดพลาดในการสั่งยาของแพทย์ หญิงคนนี้ก็โกรธจัด เธอเรียกร้องค่าชดเชยจากทางศูนย์ฯ เป็นเงินจำนวน 100,000 หยวน (ประมาณ 5 แสนบาท) แต่ทางศูนย์ฯ ยินดีจ่ายเพียง 2,000 หยวน (ประมาณ 1 หมื่นบาท) เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้และอยู่ระหว่างการเจราจา
ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับผิด และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้หญิงคนนี้รักษาฟรี โดยจะทำการสอบสวน และดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่อแพทย์ เภสัชกร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : 医生手误2写成21 累妇女1天吃42颗药身体现异状 (Oriental Daily)