งานเลี้ยง"สี-ทรัมป์" ชื่นมื่น ผู้นำจีนย้ำได้เวลาปิดประตู "การทูตแบบปิงปอง"

MGR Online / มณีนาถ อ่อนพรรณา :สี จิ้นผิง ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ โดนัลด์ ทรัมป์ และคณะสุดอลังการ โดยผู้นำจีนประกาศ "การฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน" และ "Make America Great Again" ดำเนินควบคู่กันไปได้
เมื่อค่ำวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง มหาศาลาประชาชนถูกประดับประดาด้วยแสงไฟอันตระการตา ผู้นำของทั้งสองประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์และดื่มอวยพรแก่กันตามลำดับ
นายสี จิ้นผิง ได้กล่าวว่า ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ของจีน ประชาชนชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งสืบทอดมรดกอันมั่งคั่งจากอารยธรรมที่มีมายาวนานกว่า 5,000 ปี กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัยในทุกมิติผ่านการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน ปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ 250 ปีแห่งการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกา ประชาชนชาวอเมริกันกว่า 300 ล้านคนกำลังฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เน้นย้ำว่า ประชาชนทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ การบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติจีน (Great Rejuvenation of the Chinese Nation 中华民族伟大复兴) และการทำให้ อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (Make America Great Again) สามารถดำเนินควบคู่กันไปได้ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จ และร่วมกันส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งโลก
ผู้นำจีนระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อ 55 ปีก่อน ได้เกิด "การทูตปิงปอง" ขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดประตูที่เคยถูกแช่แข็งมานานกว่า 20 ปี ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน นับแต่นั้นมา จีนและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันเขียนบทบันทึกแห่งมิตรภาพมากมายผ่านการเปิดรับและร่วมมือกัน ในยุคสมัยใหม่นี้ ประธานาธิบดีทรัมป์และข้าพเจ้าได้พบปะและสนทนาทางโทรศัพท์กันหลายครั้ง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ให้มีเสถียรภาพโดยรวม
เราทั้งคู่ต่างเชื่อว่าความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลก เราต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ทำให้มันพังทลาย ทั้งจีนและสหรัฐฯ จะได้ประโยชน์จากการร่วมมือ และจะสูญเสียหากเผชิญหน้ากัน ประเทศของเราทั้งสองควรเป็นหุ้นส่วนมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง ประธานาธิบดีทรัมป์และข้าพเจ้ายังเห็นพ้องที่จะสร้างความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในเชิงสร้างสรรค์และมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน รวมถึงนำพาความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้ามาสู่โลกมากขึ้น
นายสีจิ้นผิง กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กุญแจสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงหรือไม่นั้น อยู่ที่ว่าเราจะสามารถเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความร่วมมือแบบวิน-วิน (Win-Win Cooperation ) ได้หรือไม่ ความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกว่า 1,700 ล้านคนของทั้งสองประเทศ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชากรกว่า 8,000 ล้านคนทั่วโลก ทั้งสองฝ่ายควรตระหนักถึงความรับผิดชอบทาประวัติศาสตร์นี้ และร่วมกันประคองเรือลำยักษ์แห่งความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ให้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคง
ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สำหรับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น โดยระบุว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมาก การมาเยือนครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง และทั้งสองฝ่ายได้มีการสนทนาในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ประชาชนอเมริกันและจีนต่างมีความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกัน และมิตรภาพนี้มีมายาวนาน ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก และเมื่อทั้งสองประเทศร่วมมือกัน เรามีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับโลกใบนี้
โอกาสนี้ คณะบุคคลสำคัญของรัฐบาลจีนเดินทางเข้าร่วมด้วย เช่น นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน , นายไช่ ฉี เลขาธิการประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน, นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ และ นายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ด้วย.