ไฮไลท์ผลลัพธ์การประชุมสุดยอด "สี-ทรัมป์" ในปักกิ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่างสมเกียรติ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ในการเยือนอย่างเป็นทางการที่ดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลก โดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือแบบปิดลับเพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน
ในการหารือ นายสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำว่าโลกกำลังมาถึง "ทางแยกสำคัญอีกครั้ง" และทั้งสองประเทศต้องร่วมกันหาคำตอบให้กับ "คำถามแห่งยุคสมัย" ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยพบเจอในรอบศตวรรษ โดยคำถามสำคัญคือ จีนและสหรัฐฯ จะสามารถก้าวข้าม "กับดักธูสิดีดิส" (Thucydides Trap) เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจได้หรือไม่
นายสีระบุว่า จีนและสหรัฐฯ ควรเป็น "หุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่ง" โดยมุ่งหวังให้ปี 2026 เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์และหมุดหมายสำคัญที่จะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งควรขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือและ "การแข่งขันที่วัดผลได้ด้วยเสถียรภาพที่เหมาะสม" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ 3 ปีข้างหน้าและหลังจากนั้น
ในประเด็นเรื่องไต้หวัน นายสีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็น "เรื่องวิกฤตที่สุด" และกระตุ้นให้วอชิงตันใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด โดยเตือนว่าหากจัดการไม่ดีอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและผลักดันความสัมพันธ์เข้าสู่สถานการณ์ที่อันตราย
สำหรับการหารือเรื่องวิกฤตการณ์ในอิหร่าน ทั้งสองผู้นำเห็นพ้องว่าช่องแคบฮอร์มุซควรเป็นเส้นทางเดินเรือเสรี และอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ โดยจีนแสดงความสนใจที่จะเพิ่มการซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯ เพื่อลดการพึ่งพาการขนส่งผ่านช่องแคบดังกล่าว
ด้านเศรษฐกิจ นายสีชี้ให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศเป็นแบบเกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อกัน (Win-Win) โดยระบุว่า "สงครามการค้าไม่มีผู้ชนะ" และการหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมคือทางออกเดียวเมื่อมีความเห็นต่าง
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการหารือ ได้แก่:
ข้อตกลงซื้อขาย: ทรัมป์เผยว่าจีนพร้อมซื้อเครื่องบิน Boeing 737 Max จำนวน 200 ลำ รวมถึงเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานจากสหรัฐฯ
การเปิดตลาด: นายสีย้ำกับคณะผู้แทนธุรกิจว่า "ประตูของจีนมีแต่จะเปิดกว้างขึ้น"
ความสำเร็จของคณะทำงาน: คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและสมดุลในภาพรวม
การเยือนครั้งนี้ยังมีบุคคลสำคัญในภาคเทคโนโลยีระดับโลกเข้าร่วมด้วย อาทิ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) จากเทสลา และ เจนเซิน หวง (Jensen Huang) จากเอ็นวิเดีย ซึ่งทั้งคู่ระบุว่าการเจรจาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขารอคอยที่จะได้ "หารือครั้งสำคัญ" นี้มาโดยตลอด
ในช่วงท้ายของการพบปะ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเชิญนายสี จิ้นผิง และมาดามเผิง ลี่หยวน ให้เดินทางไปเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน นี้ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ที่ตั้งเป้าให้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์โลก
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ และสำนักข่าวซินหัว
