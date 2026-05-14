ซัมมิตทรัมป์-สี จิ้นผิง Nvidiaลุ้นปลดล็อกจำหน่ายชิป H200ในจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia แสดงความหวังว่า ระหว่างการประชุมสุดยอด ทรัมป์และสี จิ้นผิงจะสานต่อและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนให้ดียิ่งขึ้น - ภาพ : รอยเตอร์
การที่ได้มีโอกาสมาเยือนจีนพร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในนาทีสุดท้ายเพื่อการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงทำให้เจนเซ่น หวง ซีอีโอของอินวิเดีย ( Nvidia ) มีความหวังว่า H200 ชิปเอไอรุ่นทรงพลังมากที่สุดอันดับสองของบริษัทจะสามารถวางจำหน่ายในจีนได้เสียที หลังจากที่เขาพยายามดำเนินการมาได้ครึ่งทางแล้ว แต่ยังติดขัดอุปสรรคจากฝ่ายจีน

ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้อนุมัติให้บริษัทจีนราว 10 แห่งซื้อชิป H200 ของอินวิเดียได้แล้ว เช่น อาลีบาบา เทนเซนต์ ไบต์แดนซ์ และเจดีดอตคอม รวมถึงให้การอนุมัติผู้จัดจำหน่ายจำนวนหนึ่ง เช่น เลอโนโวและฟ็อกซ์คอนน์ โดยผู้ซื้อที่ได้รับการอนุมัติแต่ละรายสามารถซื้อชิปรุ่นนี้ได้โดยตรงจากอินวิเดียหรือผ่านผู้จัดจำหน่ายเหล่านั้น จำนวนสูงสุด 75,000 ชิ้นภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิของสหรัฐฯ

โฆษกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแลการควบคุมการส่งออกปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว เช่นเดียวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เลอโนโวยืนยันในแถลงการณ์ว่า อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายชิป H200 จีนตามใบอนุญาตการส่งออกของอินวิเดีย
 
ด้านหวงกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนเมื่อวันพฤหัสบดี( 14 พ.ค. ) โดยเขาหวังว่า ระหว่างการประชุมสุดยอด ทรัมป์และสี จิ้นผิงจะสานต่อและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 - ภาพ: โกลบอลไทมส์
เส้นทางการวางจำหน่ายชิป H200 ในจีนต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่ยุ่งยากจากทั้งฝ่ายสหรัฐฯและจีน โดยรัฐบาลทรัมป์ยอมผ่อนปรนมาตรการจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงแก่จีนสำหรับอินวิเดียด้วยเงื่อนไขว่า รายได้จากการจำหน่ายชิปต้องหักให้รัฐบาลสหรัฐฯ 25% ของรายได้จากการขายชิป เงื่อนไขนี้ทำให้ชิปต้องผ่านดินแดนของสหรัฐฯ ก่อนส่งไปยังจีน เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกโดยตรง นอกจากนั้น อินวิเดียยังต้องรับรองว่ามีสินค้าคงคลังเพียงพอในสหรัฐฯด้วย และผู้ซื้อชาวจีนต้องแสดงให้เห็นว่าจะไม่ใช้ชิปเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร

การที่ชิปต้องผ่านดินแดนของสหรัฐฯ ก่อนส่งไปยังจีนทำให้ฝ่ายจีนกังวลว่า ชิปรุ่นนี้อาจมีการดัดแปลงซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนั้น จีนยังมีนโยบายพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีจึงเกรงว่าการนำเข้าอาจบั่นทอนความพยายามในการพัฒนาชิปเอไอที่ผลิตในประเทศ รัฐบาลจึงยังไม่อนุมัติการนำเข้าชิป H200 จนถึงขณะนี้

ก่อนหน้าที่สหรัฐฯ จะประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงแก่จีนในปี 2565 อินวิเดียเคยครองส่วนแบ่งตลาดชิปขั้นสูงของจีนประมาณ 95% โดยรายได้ทั้งหมดของบริษัทมาจากจีนถึง 13% และหวงเคยประเมินว่าตลาดเอไอของจีนเพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่าถึง 50 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

ที่มา : รอยเตอร์

