"ทรัมป์" ถึงปักกิ่งแล้ว จับตาประชุมสุดยอดร่วมกับ "สี จิ้นผิง"

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติด้วยวงดุริยางค์และการโบกธงสะบัดจากคณะผู้มาต้อนรับ เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน
ทรัมป์ได้นำคณะบริหารและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของอเมริกาเข้าร่วมด้วย อาทิ อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา และ เจนเซน หวง ซีอีโอของอินวิเดีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงน้ำหนักความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการเยือนครั้งนี้
ตามกำหนดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 ทรัมป์จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับ สี จิ้นผิง จากนั้นจะเยี่ยมชมหอฟ้าเทียนถานและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธี ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันศุกร์หลังการร่วมจิบน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวัน
ประเด็นหลักที่ทั่วโลกจับตามองในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องภาษีศุลกากร แร่หายาก เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สถานการณ์สงครามในอิหร่าน ไปจนถึงประเด็นไต้หวัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอาจมีการประกาศคำสั่งซื้อเครื่องบินและถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ล็อตใหญ่หลังจบการประชุม
ทางด้าน สตีฟ เดย์นส์ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและการลดระดับความตึงเครียดเป็นประโยชน์ต่อผู้นำทั้งสองฝ่าย โดยคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวกับเครื่องบินโบอิ้ง เนื้อวัว และถั่วเหลืองเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ที่มา: CNBC