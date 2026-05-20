คลิกคลิป : CMG ร่วมกับเสฉวนแอร์ไลน์เปิดตัวเที่ยวบินพิเศษ “ดูหนังบนฟ้า” ในช่วงวันหยุดวันแรงงาน

สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (Sichuan Airlines) ร่วมกับ China Media Group (CMG) เปิดตัวเที่ยวบินพิเศษธีมภาพยนตร์ เชื่อมต่อเฉิงตูและอุรุมชี ในช่วงวันหยุดยาววันแรงงาน มอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์สุดสมจริงบนความสูงกว่า 30,000 ฟุต
เที่ยวบินนี้ใช้ชื่อว่า “เดินทางกับภาพยนตร์” ได้เนรมิตห้องโดยสารให้กลายเป็น “เทศกาลภาพยนตร์ลอยฟ้า” ตั้งแต่ก้าวขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับโปสเตอร์และภาพแสงและเงาของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังที่ตกแต่งบริเวณช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
พนักงานต้อนรับยังเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถบันทึกช่วงเวลาประทับใจ เสมือนอยู่ในฉากภาพยนตร์จริง
ระหว่างเที่ยวบินมีการเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของสถานที่ถ่ายทำตามเส้นทาง ควบคู่กับการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่นของเฉิงตูและอุรุมฉี ซึ่งทั้ง 2 เมือง โดดเด่นด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม
ที่มา : China Media Group