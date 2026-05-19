คลิกคลิป : Sinopec เปิดตัวผู้ช่วย AI สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตัวแรกของจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Sinopec หนึ่งในสามบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของจีน ประกาศเปิดตัว “ผู้ช่วยอัจฉริยะอุตสาหกรรม” เจ้าแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่สามารถเข้ามามีบทบาทโดยตรงในกระบวนการผลิต

ผู้ช่วยดังกล่าวมีชื่อว่า “เฟิงหัว” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เรียกใช้งานซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็น “เพื่อนร่วมงานดิจิทัล” ในสายการผลิต เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทระบุว่า เฟิงหัวจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคปิโตรเคมี พร้อมทั้งช่วยยกระดับห่วงโซ่การทำงานให้มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติการไปจนถึงงานด้านวิศวกรรม

อนึ่ง “ผู้ช่วย AI อุตสาหกรรม” หมายถึง ระบบอัจฉริยะที่ได้รับการออกแบบ ฝึกฝน และใช้งานเฉพาะสำหรับสถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิต พลังงาน สารเคมี และโลจิสติกส์



ที่มา : China Media Group