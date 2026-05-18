คลิกคลิป : จีนเผยแพร่รายงานสภาพภูมิอากาศขั้วโลกปี 2025

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีน (CMA) ได้เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้วโลก (ปี 2025) ซึ่งเตือนถึงปริมาณน้ำแข็งในทะเลที่ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้น
นี่เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่จีนได้เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้วโลก
ตามรายงาน สภาพภูมิอากาศขั้วโลกในปี 2025 จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องในแถบอาร์กติก ปริมาณน้ำแข็งในทะเลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในทั้ง 2 แถบขั้วโลก ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความแปรปรวนของโอโซนระหว่างอาร์กติกและแอนตาร์กติก และความผิดปกติของเหตุการณ์สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้น
รายงานแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกเฉลี่ยรายปีในปี 2025 ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสังเกตการณ์จากดาวเทียมในปี 1979 ในขณะที่ปริมาณน้ำแข็งในทะเลสูงสุดรายปีก็ลดลงต่ำสุดในรอบ 47 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่น่าจับตามองที่สุดในการติดตามสภาพภูมิอากาศขั้วโลกในปีนี้
