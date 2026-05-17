คลิกคลิป : จีนมีปริมาณสำรองแร่ธาตุ 14 ชนิด มากเป็นอันดับ 1 ของโลก

ข้อมูลทรัพยากรแร่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า จีนมีปริมาณสำรองแร่ธาตุ 14 ชนิด มากเป็นที่สุดของโลก ซึ่งรวมถึงแร่หายาก ทังสเตน ดีบุก โมลิบดินัม พลวง แกลเลียม เจอร์เมเนียม อินเดียม ฟลูออไรต์ และกราไฟต์
นับตั้งแต่ปี 2021 ที่เริ่มดำเนินการเชิงกลยุทธ์รอบใหม่เพื่อบรรลุความก้าวหน้าในการสำรวจแร่ ปริมาณสำรองทรัพยากรแร่ของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการค้นพบแหล่งแร่เชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่และขนาดกลางใหม่รวม 398 แห่ง รวมถึงแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ความก้าวหน้าครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นในการสำรวจแร่หลัก เช่น ทองแดง ทองคำ และโพแทสเซียม และความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดได้เกิดขึ้นในการสำรวจแร่เกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ เช่น ลิเธียม ฮีเลียม และควอตซ์บริสุทธิ์สูง ความสำเร็จเหล่านี้ได้เสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศจีน ในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ
ในปี 2025 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจีนแตะระดับ 32.7 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นกว่า 23% ของ GDP แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับโลกของจีนด้านการสกัด การถลุง และการแปรรูปแร่
