คลิกคลิป : ฮ่องกงห้ามครอบครองและสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเดินหน้ายกระดับมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ ด้วยการสั่งห้ามครอบครองและใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สูบทางเลือกในพื้นที่สาธารณะ มาตรการนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกำหนดบทลงโทษค่อนข้างเข้มงวด ทั้งต่อชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่พกพาหรือใช้ผลิตภัณฑ์สูบทางเลือกในพื้นที่สาธารณะ อาจถูกปรับสูงสุดถึง 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (205,000 บาท) และมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
ทางการฮ่องกงระบุว่า “ผลิตภัณฑ์สูบทางเลือก” ครอบคลุมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่สมุนไพร Jasmine Chen ชาวฮ่องกง กล่าวว่า มาตรการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคนในระยะยาว
ปัจจุบัน ฮ่องกงมีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.5 และรัฐบาลตั้งเป้าลดตัวเลขดังกล่าวลงอีกในอนาคต ผ่านมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดมากขึ้น
แม้ประชาชนจำนวนมากจะสนับสนุนมาตรการนี้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มองว่า รัฐบาลควรคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพกับเสรีภาพในการเลือกของประชาชน Gary Chung ชาวฮ่องกง กล่าวว่า เข้าใจเหตุผลของภาครัฐ แต่เห็นว่าควรสร้างสมดุลระหว่างนโยบายสาธารณสุขกับสิทธิในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล
หน่วยงานสาธารณสุขของฮ่องกงย้ำว่า เป้าหมายสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มต้นสูบบุหรี่หรือเสพติดนิโคตินตั้งแต่อายุยังน้อย Lam Wing-wo แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวว่า ฮ่องกงต้องการส่งสารที่ชัดเจนไปยังสังคมว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะต่อคนรุ่นใหม่ โดยหวังว่าพวกเขาจะไม่เริ่มต้นใช้มัน เพราะนิโคตินเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเสพติดสูง และยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองในวัยเด็กอีกด้วย
ที่มา : China Media Group