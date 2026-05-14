คลิกคลิป : เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนขับเคลื่อนการบริโภครูปแบบใหม่

เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน เช่น อาหารสด เค้กวันเกิด เสื้อผ้าสั่งตัด และของที่ระลึกหลังการจากลา โดยภายในงาน “TOPS Pet Show” ที่นครเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักของเหล่าสัตว์เลี้ยง และเจ้าของที่พาสัตว์เลี้ยงมาร่วมกิจกรรม
สำหรับชาวเมือง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สัตว์เลี้ยงเป็นทั้งเพื่อน คู่ชีวิต และแหล่งปลอบประโลมใจ สายสัมพันธ์นี้ กำลังเปลี่ยน “พฤติกรรมการซื้อ” ของผู้บริโภคจีน
เจ้าของฟาร์มสุนัขรายหนึ่งกล่าวว่า สุนัขสายพันธุ์นี้แทบไม่มีกลิ่นตัว ไม่ค่อยเห่า และขนร่วงน้อยมาก ขนบริเวณหลังนุ่มเป็นพิเศษ หลายคนมองว่า มันช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ เพราะนิสัยสงบและเงียบ
ข้อมูลจากสมุดปกขาวอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจีน ปี 2026 ระบุว่า ในปี 2025 เจ้าของสุนัขในจีนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 3,006 หยวน (ประมาณ 13,000 บาท) ขณะที่เจ้าของแมวใช้จ่ายเฉลี่ย 2,085 หยวน (ประมาณ 9,500 บาท) ต่อปี
Francois Gergaud ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ Nestlé Purina PetCare Greater China กล่าวว่า ไม่มีใครซื่อสัตย์กับคุณได้เท่าสัตว์เลี้ยงอีกแล้ว ผู้คนจึงพยายามดูแลพวกมันให้ดีที่สุด มองหาอาหารที่ดีที่จะช่วยยืดอายุของสัตว์เลี้ยง จำนวนสัตว์เลี้ยงและอัตราการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ก็เติบโตเช่นกัน
รายงานยังชี้ว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงจีนยังคงอยู่ที่อาหาร โดยในปี 2025 หมวดอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 53.7 ของตลาดสัตว์เลี้ยงจีน และยังคงเป็นหมวดที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม โดยทั้งอาหารหลัก ขนม และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หมวด การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของตลาดทั้งหมด
Nicole Niu หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท Boehringer Ingelheim China บริษัทเวชภัณฑ์จากเยอรมนี กล่าวว่า แม้แต่ยาถ่ายพยาธิสำหรับสุนัข ปัจจุบันก็ถูกพัฒนาให้มีลักษณะคล้ายขนม เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลินขณะกินยา บริษัทคำนึงว่า พวกมันจะชอบหรือไม่ จึงทำยาเป็นชิ้นเนื้อวัวแบบเคี้ยวได้ คล้ายขนม ทำให้การกินยากลายเป็นสิ่งที่สุนัขรอคอยในทุกเดือน
ที่มา : China Media Group