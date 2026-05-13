เร็วขั้นเทพ! เด็กชายชาวจีน วัย 11 ขวบ แก้ ‘รูบิก’ เสร็จใน 1 วินาที

เรียกว่าห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียว! สำหรับการแข่งขัน China Rubik's Cube Tour 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่โหลวตี๋ มณฑลหูหนาน ในต้นเดือนที่ผ่านมานี้ หลัง "จางป๋อฟาน" เด็กชายวัย 11 ขวบ โชว์สกิลการแก้รูบิกขั้นเทพ ขนาดกรรมการยังร้องว้าว
โดยจางป๋อฟานสร้างสถิติอันน่าทึ่งด้วยการแก้รูบิก 2x2 ในเวลาเพียง 1.037 วินาทีเท่านั้น
จากคลิปจะเห็นว่า จางป๋อฟานสังเกตดูรูบิกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะปรับท่าทางและตั้งสมาธิ เมื่อสัญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้น เขาก็ลงมือหมุนรูบิกอย่างมั่นใจและรวดเร็ว ชนิดที่กรรมการกดจับเวลาไปไม่ทันไร ก็ต้องกดหยุดเวลาแล้ว
ตามรายงาน จางป๋อฟานเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของวงการรูบิกจีน โดยเขาเริ่มเล่นรูบิกตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล และพัฒนาฝีมือเรื่อยมา จนสร้างสถิติในการแข่งขันไว้หลายรายการ
ทั้งนี้ มีการเปิดเผยว่า นักแข่งรูบิกชาวจีนหลายคนถูกฝึกฝนอย่างจริงจังและเข้มงวดตั้งแต่ยังเด็ก และมักใช้ "กฎ 90/20" คือ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 90 วินาที แล้วพัก 20 วินาที โดยการทำแบบนี้ซ้ำๆ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการแข่งขัน
Incredible! Zhang Bofan, a child born after 2010, solved a Rubik's Cube in just one second!
ที่มา : 快到震惊全场！ 中国10后小孩1秒复原魔方