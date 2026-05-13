ไปเจรจาเปิดตลาดจีนกับ “สีจิ้นผิง”ทั้งที ทรัมป์จะขาดซีอีโอวิ่งสู้ฟัดอย่าง “เจนเซ่น หวง” แห่ง Nvidiaได้อย่างไร

เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของอินวิเดีย ( Nvidia ) ได้เข้าร่วมในคณะผู้แทนภาคธุรกิจ เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ในนาทีสุดท้าย เพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง หลังจากสื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันจันทร์ ( 11 พ.ค. ) ว่า ไม่มีหวงอยู่ในรายชื่อซีอีโอ ที่ได้รับเชิญจากทำเนียบขาวให้ร่วมการเดินทางครั้งนี้
มีผู้เห็นซีอีโออินวิเดียเดินขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ระหว่างแวะเติมน้ำมันที่เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา ซึ่งต่อมาทำเนียบขาวได้ออกมายืนยัน พร้อมกับเสริมด้วยว่าอีลอน มัสก์ ซีอีโอของบริษัทเทสล่าและสเปซเอ็กซ์ก็อยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯลำนี้เช่นกัน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทรัมป์พอเห็นรายงานของสื่อที่ว่า ทำเนียบขาวไม่ได้เชิญหวง เขาจึงได้โทรศัพท์ไปหาและเชิญด้วยตนเองในนาทีสุดท้ายเมื่อวันอังคาร ( 12 พ.ค. )
" เอาเข้าจริง เจนเซ่นกำลังอยู่บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันนะครับ นอกจากว่าผมจะขอให้เขาลงจากเครื่องเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก รายงานของ CNBC จึงไม่ถูกต้อง หรืออย่างที่เขาพูดกันในวงการการเมืองนั่นแหละว่า “ เฟกนิวส์ !" ทรัมป์กล่าวใน Truth Social
ซัมมิตปักกิ่ง 2026 เป็นการเจรจาที่มีเดิมพันสูงสำหรับทรัมป์ เพราะถ้าสำเร็จก็จะส่งผลดีต่อคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอม หลังจากการเปิดศึกกับอิหร่านฉุดคะแนนนิยมทรัมป์ร่วง
นอกจากประเด็นอิหร่าน ไต้หวันและอื่น ๆ ที่ทรัมป์จะพูดคุยกับสีจิ้นผิงแล้ว ด้านการค้า การส่งออกชิปเอไอและด้านเทคโนโลยีก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ทรัมป์จึงเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอเมริกันชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยี การธนาคาร และสื่อสังคมออนไลน์เกือบ 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจกับจีน ร่วมเดินทางมากับเขาเพื่อช่วยกันเจรจากับฝ่ายจีน
ทรัมป์ระบุใน Truth Social ว่า สิ่งแรกเลยที่เขาจะขอจากสี จิ้นผิงก็คือ “เปิดประเทศ” เพื่อให้ซีอีโอซึ่งเป็นคนเก่งเหล่านี้ได้แสดงฝีมือ
สำหรับซีอีโอของอินวิเดียแล้ว การได้ร่วมภารกิจกับทรัมป์ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหวงวิ่งสู้ฟัดมานานเพื่อให้ชิปเอไอ H200 ซึ่งเป็นชิปขั้นสูงของอินวิเดีย ส่งไปขายได้บนแดนมังกรซึ่งจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าที่นั่น หวงพยายามหาทางออกนับตั้งแต่ปัญหามาตรการของสหรัฐฯ ที่จำกัดการส่งออกชิปเอไอขั้นสูงไปยังจีน ซึ่งหวงก็แก้ไขได้สำเร็จแล้ว แต่มาติดตรงที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนยังไม่เปิดไฟเขียวให้เท่านั้น
ทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงปักกิ่งช่วงเย็นวันพุธ ( 13 พ.ค.) และจะมีการประชุมสุดยอดกับสี จิ้นผิง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม อันเป็นการเสร็จสิ้นการเยือนจีนครั้งที่ 2 ในรอบ 9 ปีของเขา
