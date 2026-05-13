ทรัมป์ออกเดินทางเยือนจีน พร้อมคณะนักธุรกิจ 16 ราย มุ่งกระชับสัมพันธ์เศรษฐกิจ

"โดนัลด์ ทรัมป์" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อเริ่มต้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับโลก
ก่อนการเดินทาง ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อสื่อมวลชน ณ ทำเนียบขาว โดยแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นสัญญาณที่ดี และคาดหวังถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการหารือกับผู้นำจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีวาระสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันหลายประการ
สำหรับการเยือนในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายจะมุ่งเน้นไปที่การหารือด้านความสัมพันธ์ทางการค้า เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน ประเด็นเกี่ยวกับอิหร่าน และการกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งทรัมป์ย้ำว่าจีนยังคงเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ทรัมป์ยังนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจสหรัฐฯ รวม 16 ราย ร่วมเดินทางมายังปักกิ่งด้วย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเงิน การบิน และเกษตรกรรม โดยมีรายชื่อบุคคลสำคัญ อาทิ:
ด้านเทคโนโลยี: เจนเซน หวง (Huang Renxun) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นวิเดีย (Nvidia), อีลอน มัสก์ (Mask) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เทสลา (Tesla), ทิม คุก (Cook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอปเปิล (Apple) รวมถึงผู้บริหารจาก ควอลคอมม์ (Qualcomm) และ ไมครอน (Micron)
ด้านการเงิน: ผู้บริหารระดับสูงจาก ซิตี้กรุ๊ป (Citi), โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และ แบล็กสโตน (Blackstone)
ด้านการบินและเกษตรกรรม: ตัวแทนจากบริษัท โบอิ้ง (Boeing) และ คาร์กิลล์ (Cargill)
ข้อมูลระบุว่า ในปี 2568 มูลค่าการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อยู่ที่ 559,747 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19.3 ล้านล้านบาท) แม้จะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ภาคธุรกิจสหรัฐฯ ยังคงมองว่าจีนเป็นตลาดการลงทุนที่สำคัญ โดยผลสำรวจจากหอการค้าอเมริกันในจีนพบว่า ร้อยละ 52 ของธุรกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะทำกำไรได้ในปี 2568 และกว่าครึ่งยังคงยกให้จีนเป็น 1 ใน 3 จุดหมายปลายทางหลักสำหรับการลงทุนระดับโลก
การเดินทางครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน โดยเฉพาะในวาระที่สหรัฐฯ เตรียมฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศ และจีนเริ่มเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน