จีนเปิดตัว "GD01" หุ่นยนต์เมชาบรรจุคนรุ่นแรกของโลก

ยูนิทรี (Unitree) บริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีน สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว "GD01" หุ่นยนต์เมชา (Mecha) บรรทุกมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตัวแรกของโลก พร้อมประกาศราคาจำหน่ายที่ 3.9 ล้านหยวน (ประมาณ 18.5 ล้านบาท) หวังเจาะกลุ่มตลาดงานเฉพาะทางและอุตสาหกรรมบันเทิง
หุ่นยนต์ GD01 มีน้ำหนักรวมขณะบรรทุกมนุษย์ประมาณ 500 กิโลกรัม โดยนายหวัง ซิ่งซิ่ง ผู้ก่อตั้งยูนิเทรี ได้สาธิตการใช้งานด้วยตนเองผ่านวิดีโอเปิดตัว ซึ่งเผยให้เห็นความสามารถในการเคลื่อนที่ 2 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบมนุษย์ (Humanoid) ที่สามารถเดินตัวตรงและออกหมัดทำลายกำแพงอิฐได้อย่างมั่นคง และรูปแบบสี่ขา (Quadruped) โดยการพับส่วนขาและลดจุดศูนย์ถ่วงลง เพื่อการเคลื่อนที่ในสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระหรือซับซ้อน
แม้จะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัย แต่ทางยูนิเทรีได้ระบุข้อความแจ้งเตือนในวิดีโอว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสำรวจ ผู้ซื้อรายบุคคลควรทำความเข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ เนื่องจากเครื่องจักรที่มีน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัมอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากระบบควบคุมขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดด้านระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่หรือช่วงเวลาในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production)
ในช่วง 2567 นี้ ยูนิเทรีดำเนินกลยุทธ์รุกตลาดอย่างหนัก โดยเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบสองแขนในราคาเริ่มต้น 26,900 หยวน (ประมาณ 128,000 บาท) เพื่อใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเบา รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายตรง (Direct Store) แห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้าอิน 88 (in88) ย่านหวังฟูจิ่ง กรุงปักกิ่ง เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายหุ่นยนต์ตระกูล G1, R1 และ Go series อย่างเป็นทางการ
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปิดตัว GD01 ไม่ใช่เพียงการขายผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของยูนิทรีในวันที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังเผชิญกับความท้าทายระหว่างมูลค่าการลงทุนที่สูงกับการนำไปใช้งานจริงที่ยังจำกัด การขยับตัวครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดโลกที่ยังไม่มีใครสามารถผลิตหุ่นยนต์บรรทุกมนุษย์ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จมาก่อน
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน