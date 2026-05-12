หยุดทั้งทีเอาให้คุ้ม! หนุ่มจีนจัดหนัก รวบยอดผ่าตัดหู-จมูก-ฟัน-ริดสีดวง-ส่องกล้อง ใน 5 วัน ลั่นเจ็บทีเดียวจบดีกว่าลางานบ่อย

สร้างความตกตะลึงให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก! เมื่อชายแซ่หลี่ จากเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ตัดสินใจเคลียร์ปัญหาสุขภาพให้จบในทีเดียว ด้วยการเข้ารับการผ่าตัดและทำหัตถการ กว่า 5 อย่าง ใน 5 วันติด เพราะไม่อยากลางานบ่อย
โดยนายหลี่รู้สึกว่าการลางานเป็นเรื่องยาก ประกอบกับเขามีนัดเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่หูข้างซ้ายในวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาววันแรงงาน (1-5 พ.ค.) ของจีน เลยคิดว่าไหนๆ ก็ต้องใช้วันหยุดไปกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว ก็จัดการ "ซ่อมร่าง" ชุดใหญ่ไปเลย
ตามรายงาน นอกจากการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม นายหลี่ได้ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ผ่าตัดริดสีดวงทวาร ผ่าฟันคุด และผ่าตัดลดขนาดเทอร์บิเนตในจมูก เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
ภายหลังเขายอมรับว่า การเข้ารับการผ่าตัดและทำหัตถการหลายๆ อย่างต่อกันนั้น ช่างทรมานมากจริงๆ โดยหลังจากฝังประสาทหูเทียมเขาต้องพยายามปรับตัวกับการได้ยินใหม่ ผ่าฟันคุดเสร็จก็มีอาการบวมและเจ็บแผล จะกินอะไรทีก็ลำบาก ผ่าตัดริดสีดวงทวารก็ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะเขารู้สึกปวดบริเวณแผลผ่าตัดเป็นอย่างมาก แถมถ่ายอุจจาระก็ไม่ค่อยออกอีกด้วย ส่วนแผลจากการผ่าเทอร์บิเนตก็ทำเอาหายใจไม่สะดวก เรียกว่าระบมไปทั้งตัว
หลังเรื่องราวของนายหลี่ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "บริหารเวลาเป็นเลิศ" "โหดสุดๆ" "สภาพ!" "คนบ้างานตัวจริง ไม่ตายเพราะการผ่าตัดแต่อาจจะตายเพราะทำงานหนักแทน" "หลังยาชาหมดฤทธิ์ คงเจ็บไปทั้งตัว" "นี่มันอะไรกันนี่" "เลือกเจ็บตัวทีเดียวมากกว่าทยอยเจ็บ ฮ่าๆ" และ "โหดร้ายกับตัวเองมาก"
ที่มา : 请假不容易！厦门男子高效假期疯狂大修 5日连做5手术 (Oriental Daily)