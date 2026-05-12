ทรัมป์เตรียมยกทัพซีอีโออเมริกันบุกจีน หวังปลดล็อกข้อตกลงทางธุรกิจหลายฉบับ

อีลอน มัสก์ แห่งเทสล่า และทิม คุก แห่งแอปเปิ้ล อยู่ในรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำอเมริกัน จำนวนเกือบ 20 คน ที่ทำเนียบขาวเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ ( 11 พ.ค. ) ว่า ได้รับเชิญให้ร่วมเดินทางไปกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ในการเยือนจีน เพื่อการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ผู้บริหารเหล่านี้มาจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ การบิน เทคโนโลยี การธนาคาร และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งรวมถึง แลร์รี ฟิงก์แห่งแบล็กร็อก เคลลี ออร์ตเบิร์ก แห่งโบอิ้ง ดินา พาวเวลล์ แม็กคอร์มิก แห่งเมตาแพลตฟอร์มส ไรอัน แม็กอินเนอร์นี แห่งวีซ่า เดวิด โซโลมอนแห่งโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ปและ สตีเฟน ชวาร์ซแมน แห่งแบล็กสโตน
การเชิญมัสก์เข้าร่วมในคณะเดินทางถือเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า มัสก์กับทรัมป์กลับมาคืนดีกันแล้ว หลังจากเกิดความขัดแย้งกันจนมัสก์ต้องล่าออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสในรัฐบาลทรัมป์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม โฆษกบริษัทซิสโก้ ( Cisco ) ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและความปลอดภัยระดับโลกกล่าวว่า ชัก ร็อบบินส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( ซีอีโอ ) ของซิสโก้ ไม่สามารถเข้าร่วมตามคำเชิญได้ เนื่องจากติดภารกิจเรื่องรายงานผลประกอบการ
ด้านเจนเซ่น หวง ซีอีโอของอินวิเดีย (Nvidia) แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ไม่ได้รับเชิญและจะไม่เดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้ โดยอินวิเดียอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังรอการอนุมัติจากทั้งรัฐบาลจีนและสหรัฐฯเพื่อเริ่มจัดส่ง H200 ชิปปัญญาประดิษฐ์ ( เอไอ ) รุ่นแรกไปยังจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวงเคยกล่าวกับ CNBC สื่อธุรกิจว่า หากเขาได้รับเชิญให้ร่วมการเดินทางก็จะถือเป็น "เกียรติอย่างยิ่ง" ที่ได้เป็นตัวแทนของสหรัฐฯ ในประเทศจีน
ส่วนเจเนอรัล มอเตอร์ส ดิสนีย์ และอัลฟาเบต ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่มีผลประโยชน์ในจีนเช่นกัน แต่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับเชิญ
ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2569 คาดว่าทรัมป์และสี จิ้นผิงจะหารือกันในประเด็นการค้า เอไอ การควบคุมการส่งออกแร่หายาก ประเด็นไต้หวัน และสงครามอิหร่าน หลังจากชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักในประเด็นเหล่านี้ และเพิ่งพักรบการทำสงครามภาษีกันในเดือนตุลาคม 2568 อันเป็นผลจากการพบหารือกันครั้งสุดท้ายระหว่างผู้นำทั้งสองที่เกาหลีใต้
สำหรับการเยือนจีนซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของทรัมป์นี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ทรัมป์ต้องการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการการค้ากับจีน นอกจากนั้น ทรัมป์หวังด้วยว่า การมาเยือนครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางให้เกิดข้อตกลงทางธุรกิจและข้อตกลงการซื้อขายสินค้าที่มีความสำคัญหลายฉบับกับรัฐบาลจีน
ที่มา : เดอะนิวยอร์กไทมส์, บลูมเบิร์ก, CNBC, BBC