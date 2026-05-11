จุดไฟผอม! สาวจีนฮึดสู้ ลดน้ำหนัก 21.5 กก. ใน 4 เดือน หลังเพื่อนทักว่าผอมแล้วจะดูคล้ายดาราดัง

ขอบคุณนะเพื่อน! กลายเป็นที่ฮือฮาและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน หลังหญิงสาวจากมณฑลเจ้อเจียง ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ในการลดน้ำหนัก จาก 64 กิโลกรัม เหลือเพียง 42.5 กิโลกรัม ภายในเวลา 4 เดือน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาลดน้ำหนักของเธอนั้น เกิดจากคำพูดเพียงประโยคของเพื่อนสนิท
เธอเล่าว่า เดิมทีเธอเป็นคนรูปร่างอวบ โดยสูงแค่ 156 เซนติเมตร เธอมีความคิดที่อยากจะลดน้ำหนักอยู่แล้ว หากแต่ขาดแรงจูงใจ กระทั่งเพื่อนสนิททักว่า "ถ้าลดน้ำหนัก เธอจะดูคล้ายหยางมี่ (นางเอกซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของจีน)" พอได้ยินดังนั้นเธอก็รีบวางแผนลดน้ำหนักทันที
เธอตั้งใจลดน้ำหนักเป็นอย่างมาก โดยออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดและเลือกกินอาหารที่มีรสจืดเท่านั้น
“ฉันต้องเลิกดื่มชานม ฉันเสียน้ำตาและร้องไห้ไปหลายครั้งที่กินของโปรดไม่ได้”
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายความอดทนและพยายามของเธอก็ส่งผล โดยเธอลดน้ำหนักไปได้ถึง 21.5 กิโลกรัม ใบหน้าและหุ่นที่เคยอวบอ้วนก็เปลี่ยนเป็นได้รูปและหุ่นดีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมันทำให้เธอมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเองและชอบถ่ายรูปมากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น พอผอมลงแล้วเธอก็ดูคล้ายกับนักแสดงคนดังตามที่เพื่อนของเธอพูดไว้จริงๆ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “หน้าตาของเธอเหมือนหยางมี่จริงๆ ฉันชื่นชมความพยายามของเธอ” "หลังจากลดน้ำหนัก เธอดูเปลี่ยนไปอย่างกับเป็นคนละคนเลย!" "เพื่อนสนิทของเธอพูดถูก" "เหมือนหยางมี่มาก" "เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นเลิศ" "การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่ง" และ ฉันต้องหาเพื่อนสนิทที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้บ้างแล้ว!"
ที่มา : China woman loses 21kg after friend’s idea that being thinner makes her resemble famous actress (SCMP)