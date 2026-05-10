สถานทูตจีนแถลง พร้อมให้ความร่วมมือฝ่ายไทยเต็มที่ กรณี ตร.จับกุมหนุุ่มจีนครอบครองอาวุธผิด กม.จำนวนมาก

MGR Online - สถานทูตจีนแถลงให้ความสำคัญยิ่งกรณีที่ตำรวจไทยจับกุม "หมิงเฉิง ซัน" หนุ่มจีนครอบคลองอาวุธสงครามจำนวนมาก ยืนยันอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมร่วมมือบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
จากกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นที่สะสมอาวุธสงครามและระเบิดอานุภาพทำลายร้างรุนแรงที่คาดว่าอาจมีเอี่ยวเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบหนังสือเดินทางสัญชาติจีน หนังสือเดินทางสัญชาติโดมินิกัน และสัญชาติจีนไต้หวันด้วย นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีบัตรสีชมพูที่เลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข 6 ออกให้ "บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย" หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในไทยชั่วคราวด้วย
ล่าสุดวันนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 18.21น. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่แถลงการณ์จากโฆษกสถานทูตฯ มีรายละเอียดดังนี้
"โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย
"ถาม: เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางตำรวจของประเทศไทยระบุว่า มีพลเมืองจีนรายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีความเห็นอย่างไร
"ตอบ : สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีน โดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
"ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างสองประเทศ" สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยระบุ