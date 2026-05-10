รอดตายปาฏิหาริย์! อุทาหรณ์เด็กจีน 4 ขวบพลัดตกตึก 11 ชั้น เพราะคิดถึงแม่

อย่าปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง! "เสี่ยวหมิง" เด็กชายวัย 4 ขวบ จากต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง พลัดตกลงมาจากหน้าต่างห้องพักชั้น 11 ได้รับบาดเจ็บสาหัสและอยู่ในภาวะวิกฤต แต่สุดท้ายก็รอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เม.ย. เมื่อพ่อแม่ของเสี่ยวหมิงจำเป็นต้องทิ้งเสี่ยวหมิงให้อยู่บ้านตามลำพัง เพื่อออกไปส่งของ
"เราออกไปข้างนอกไม่นาน แล้วก็รีบกลับบ้าน ประตูและมุ้งลวดหน้าต่างถูกล็อกไว้หมดแล้ว ในบ้านมีกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกได้ตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่าลูกทำอย่างไร ถึงเจอกุญแจล็อกมุ้งลวด และเปิดมันด้วยตัวเอง" แม่ของเสี่ยวหมิงกล่าว
2 ชั่วโมงต่อมา พ่อของเสี่ยวหมิงกลับมาถึงบ้าน และพบว่าเสี่ยวหมิงหายไป จึงรีบออกตามหา ขณะที่ลงมายังชั้นล่าง เขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆ พอออกมาด้านนอกอาคารก็พบตัวเสี่ยวหมิงนอนอยู่บนพื้นแล้ว จึงรีบพาเสี่ยวหมิงไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
แพทย์ระบุว่า อาการของเสี่ยวหมิงอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งกระดูกหักหลายจุด อีกทั้งอวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็นตับ ม้าม ปอด และไต ล้วนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น
“หมอบอกเราว่า อัตราการรอดชีวิตมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อได้ยินแบบนั้น เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมา” พ่อของเสี่ยวหมิงกล่าว
ต่อมา เสี่ยวหมิงถูกส่งตัวไปห้องไอซียู โดยแพทย์จะคอยอัปเดตอาการและแจ้งให้พ่อแม่ทราบวันละ 2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ พ่อแม่ของเสี่ยวหมิงจะรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก เพราะกลัวว่าแพทย์จะแจ้งข่าวร้ายให้ทราบ
โชคดีที่ 18 วันต่อมา เสี่ยวหมิงมีอาการดีขึ้น และได้ย้ายไปอยู่หอผู้ป่วยปกติ
“ปกติแล้วลูกชายของฉันเป็นเด็กที่รู้ความมาก เราถามเขาว่าทำไมเขาถึงปีนหน้าต่าง เขาบอกว่าเขาคิดถึงฉันมาก เขาอยากรู้ว่าเราใกล้กลับถึงบ้านหรือยัง” แม่ของเสี่ยวหมิงกล่าว
ถึงจะพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่การฟื้นฟูร่างกายของเสี่ยวหมิงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เขายังต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมและต้องทำกายภาพบำบัด ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าที่จะกลับมายืนได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ของเสี่ยวหมิงมั่นใจเป็นอย่างมาก ว่าลูกชายของพวกเขาจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
“มันเป็นปาฏิหาริย์ที่ลูกชายของเรารอดชีวิตมาได้” พ่อของเสี่ยวหมิงกล่าว
ทั้งนี้ แม้กฎหมายคุ้มครองเด็กของจีนจะระบุว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่ควรทิ้งเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีให้อยู่ตามลำพัง ทว่าเคสในลักษณะคล้ายคลึงกันกลับปรากฏอยู่บ่อยครั้ง โดยที่บรรดาผู้ปกครองไม่เคยถูกตั้งข้อหาเลย
ที่มา : China boy, 4, survives 11-floor fall after climbing onto window to see if parents were coming home (SCMP)