ส่งออกจีนพุ่งทุบสถิติ ไม่สนวิกฤตฮอร์มุซดันต้นทุนขนส่งสูงลิ่ว

มูลค่าการส่งออกรายเดือนของจีนพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลง ผลักดันให้ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งทางเรือพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกของจีนในเดือนเมษายน 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 359,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12.94 ล้านล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.96 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเติบโตขึ้นร้อยละ 25.3 อยู่ที่ 274,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.89 ล้านล้านบาท) ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้าในเดือนที่ผ่านมาสูงถึง 84,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.05 ล้านล้านบาท)
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดตายมานานกว่า 2 เดือน ปัจจัยนี้ดันราคาน้ำมัน แร่ธาตุ และค่าระวางเรือพุ่งสูงที่สุดในรอบหลายปี สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อศูนย์กลางการผลิตทั่วโลก
นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพของจีนช่วยลดผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และคาดว่าการส่งออกจะเติบโตในระดับเลขสองหลักต่อไปในเดือนข้างหน้า
สินค้ากลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 มีมูลค่าการส่งออกรวมเกือบ 849,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30.56 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นร้อยละ 63.5 ของยอดส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียม และกังหันลม ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น
สวี่ เทียนเฉิน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (EIU) ให้ความเห็นว่า ตัวขับเคลื่อนหลักคือเทคโนโลยี AI ยานยนต์ และเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งวิกฤตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการส่งออกในเซกเตอร์เหล่านี้
ขณะที่ตลาดกำลังจับตามองการเดินทางเยือนปักกิ่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีท่ามกลางสงครามการค้าที่ยังคงพักรบชั่วคราว
ที่มา: SCMP