ครอบครัวจีนฝังรถหรูเซ่นไหว้ผู้ล่วงลับ ถูกทางการตำหนิ สั่งขอโทษสาธารณะ

สืบเนื่องจากครอบครัวในเมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง ฝังรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ลงในหลุมศพเพื่อเป็นเครื่องเซ่นไหว้ให้แก่บิดาผู้ล่วงลับในช่วงเทศกาลเชงเม้ง จุดกระแสวิจารณ์ขรม ล่าสุดทางการออกมาตำหนิและสั่งให้ขอโทษต่อสาธารณชน ฐานส่งเสริมความงมงายและทำลายสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพิธีศพของชายวัย 70 ปีเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบการสะสมรถยนต์หรู ลูกหลานจึงตัดสินใจนำรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น S450L สีดำ มูลค่าประมาณ 1.1 ล้านหยวน (ประมาณ 5.2 ล้านบาท) ฝังลงไปในหลุมศพพร้อมกับผู้เสียชีวิต โดยหวังว่าจะช่วยให้ดวงวิญญาณเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีอย่างมั่งคั่ง
รถคันดังกล่าวมีป้ายทะเบียนเลข "8888" ซึ่งเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงความร่ำรวย โดยในท้องถิ่นป้ายทะเบียนเลขตองเช่นนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 250,000 หยวน (ประมาณ 1.2 ล้านบาท)
รถยนต์คันดังกล่าวถูกคลุมด้วยผ้าสีแดงและผูกริบบิ้นที่กระจกมองข้าง ก่อนจะถูกรถขุดหย่อนลงในหลุมศพท่ามกลางชาวบ้านที่มาช่วยกันฝังดิน
อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ทั้งในแง่การอวดความร่ำรวยและการละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสารเคมีจากตัวรถอาจรั่วซึมลงสู่ดินและแหล่งน้ำบาดาล
ล่าสุด สำนักกิจการพลเรือนในท้องถิ่นได้เรียกครอบครัวดังกล่าวเข้ารับการตำหนิอย่างเป็นทางการฐานส่งเสริมความงมงาย และสั่งให้มีการขอโทษต่อสาธารณชน โดยทางครอบครัวอาจต้องเผชิญกับค่าปรับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขุดรถขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดพื้นที่และฟื้นฟูระบบนิเวศต่อไป
ที่มา: SCMP