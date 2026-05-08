นอนยังไงให้ได้เงิน! ศูนย์นักบินอวกาศจีนเปิดรับอาสาสมัคร "นอนติดเตียง" 15-60 วัน ค่าตอบแทนสูงสุด 3 แสนบาท

โอกาสช่วยพัฒนาโครงการอวกาศอาจเป็นของคุณ! เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์นักบินอวกาศจีน (ACC) เปิดรับชายสุขภาพดี อายุ 30-55 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีประวัตินอนกรน หรือเดินละเมอ เข้าร่วมการทดลอง โดยรับค่าจ้างสูงสุด 70,000 หยวน (ประมาณ 350,000 บาท) แลกกับการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการเดินทางท่องอวกาศต่อร่างกายมนุษย์ และเตรียมความพร้อมให้นักบินอวกาศ สำหรับภารกิจระยะยาวบนสถานีอวกาศจีน
ตามข้อมูลการทดลองนอนติดเตียง "Earth Star-3" มีการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มออกกำลังกาย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 หรือ 30 วัน ในการนอนอยู่บนเตียงที่ปรับระดับไว้ประมาณ 6 องศา (เป็นการนอนที่ยกขาสูงกว่าศีรษะ) เพื่อจำลองผลกระทบของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อร่างกายมนุษย์
ระยะเวลาในการทดลองอาจขยายเวลาออกไป แต่จะไม่เกิน 60 วัน ระหว่างการทดลองมีการอนุญาตให้อาสาสมัครใช้โทรศัพท์มือถือได้ แต่ต้องรักษาท่าทางที่กำหนดไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์คอยติดตาม ดูแลและเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของมวลกระดูก การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวียนโลหิต การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้านกลุ่มออกกำลังกายจะปฏิบัติตามโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อดูว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถช่วยรับมือกับผลกระทบเชิงลบจากสภาวะแวดล้อมคล้ายอวกาศได้มากน้อยแค่ไหน
เมื่อครบกำหนดอาสาสมัครจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,000-70,000 หยวน (ประมาณ 100,000-350,000 บาท) ผู้ที่ถอนตัวกลางคันจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
ทั้งนี้ การทดลองดังกล่าวสำคัญต่อการแพทย์อวกาศ โดยช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาผลกระทบจากสภาวะไมโครกราวิตี้ (Microgravity) หรือสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่นักบินอวกาศต้องเผชิญ รวมทั้งทดสอบกลยุทธ์ที่จะใช้ในการป้องกัน
อนึ่ง การรับสมัครจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะต้องผ่านการตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม
ที่มา : Chinese astronaut center launches volunteer recruitment for bed rest experiment (GlobalTimes)
躺平爽賺30萬元！陸太空人中心招募「臥床實驗」志願者 (ETtoday)