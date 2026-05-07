ศาลทหารจีนสั่งประหารชีวิต 2 อดีตรัฐมนตรีกลาโหมคดีรับสินบน

กลุ่มสื่อจีนรายงานว่า ศาลทหารจีนได้มีคำพิพากษาในคดีทุจริตของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพจีนจำนวน 2 ราย ได้แก่ เว่ย เฟิ่งเหอ และ หลี่ ซั่งฝู ซึ่งทั้งคู่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลทหารพิพากษาว่า เว่ย เฟิ่งเหอ มีความผิดข้อหารับสินบน โดยตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิต แต่ให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและริบทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด
ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการรอการลงโทษ 2 ปีตามกฎหมาย โทษดังกล่าวจะได้รับการลดหย่อนเป็นจำคุกตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขเข้มงวดว่าจะต้องถูกคุมขังตลอดชีวิตโดยไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนโทษหรือได้รับความคุ้มครองในการพักการลงโทษ
ในวันเดียวกัน ศาลทหารได้มีคำพิพากษาในคดีของ หลี่ ซั่งฝู โดยระบุว่ามีความผิดในข้อหารับสินบนและให้สินบน ศาลจึงมีคำสั่งลงโทษในสถานหนักด้วยการประหารชีวิตและให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปีเช่นเดียวกัน พร้อมริบทรัพย์สินทั้งหมดและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขการรับโทษหลังพ้นกำหนดระยะเวลารอการลงโทษเช่นเดียวกับกรณีของเว่ย เฟิ่งเหอ คือต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอลดหย่อนโทษหรือพักการลงโทษได้ในทุกกรณี
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว