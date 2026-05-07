จีนประณามญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธโจมตีนอกประเทศครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิเคราะห์จับตาความร่วมมือทางทหารญี่ปุ่น-ฟิลิปปินส์

สื่อฟิลิปปินส์ประโคมข่าวญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธโจมตีเรือ Type 88 ในระหว่างการฝึกซ้อมร่วม "บาลิกาตัน 2026" ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธ ( 6 พ.ค. )
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงประณามในทันทีว่า นี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธโจมตีนอกประเทศครั้งแรกในรอบ 8 ทศวรรษของญี่ปุ่น นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการละเมิดนโยบายการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันตนเองตามที่ญี่ปุ่นได้ยึดถือมาโดยตลอดภายหลังพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งนั้น การปลุกลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และแข่งขันด้านอาวุธของรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังคุกคามเสถียรภาพในภูมิภาค โดยที่ญี่ปุ่นไม่สำนึกผิดต่ออาชญากรรมทางประวัติศาสตร์ที่เคยก่อไว้ในระหว่างการรุกรานและปกครองฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะอาณานิคม
ด้านนายซ่ง จงผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการทหารของจีนกล่าวว่า ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบติดตั้งบนฝั่ง Type 88 พัฒนาขึ้นมาจากขีปนาวุธฮาร์พูน ( Harpoon ) ของสหรัฐฯ แม้ว่ามีเทคโนโลยีค่อนข้างล้าสมัยและความสามารถในการรบจริงมีจำกัด เนื่องจากขาดความเร็วเหนือเสียงและการออกแบบที่พรางตัวก็จริง แต่การนำมายิงครั้งแรกในฟิลิปปินส์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญและอันตราย บ่งชี้ว่าญี่ปุ่นได้ฝ่าฝืนข้อจำกัดในการใช้กำลังทหารในต่างประเทศที่มีมายาวนาน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และนายกิลเบอร์โต เตโอโดโร จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ ได้ชมการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้ นอกจากนั้น ทั้งสองยังได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานทวิภาคีชุดใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ป้องกันประเทศ โดยจะมีการหารือขั้นตอนในการส่งมอบเรือคุ้มกันชั้น Abukuma ซึ่งญี่ปุ่นกำลังจะปลดประจำการ รวมถึงเครื่องบิน TC-90 ให้แก่ฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม ซ่ง จงผิงตั้งข้อสังเกตว่า ญี่ปุ่นไม่นำขีปนาวุธโจมตีเรือที่ทันสมัยกว่า Type 88 คือ Type 12 และ Type 17 เข้าร่วมการฝึกซ้อมบาลิกาตัน เขามองว่า นี่เป็นแผนการลับของญี่ปุ่นที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าได้ส่งเสริมยุทโธปกรณ์ให้แก่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ขณะเดียวกันก็เสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วยระบบขีปนาวุธและระบบเรือรบอันทันสมัยที่สุด โดยญี่ปุ่นขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์และชาติอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากนั้นก็เพื่อขยายอิทธิพลทางภูมิศาสตร์การเมืองและสร้างวงล้อมต่อต้านจีนในทะเลจีนใต้
สอดคล้องกับความเห็นของนาย เซียง ห่าวอี้ว์ นักวิจัยอาวุโสดีเด่นของสถาบันศึกษาการต่างประเทศแห่งประเทศจีน ซึ่งชี้ว่า เมื่อความตึงเครียดปะทุขึ้น ญี่ปุ่นสามารถใช้ฟิลิปปินส์เป็นฐานในการเชื่อมโยงทางทหารไปยังจุดที่มีความเสี่ยงเกิดการเผชิญหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน และทะเลจีนใต้ เพื่อสร้างวงล้อมโดยที่จีนตกเป็นเป้าหมาย
ที่มา : โกลบอลไทมส์