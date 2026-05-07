3 เดือนแห่งการรอคอย! ว่าที่เจ้าสาวจีนเคราะห์ร้ายป่วยโคม่าเพราะคลินิกเถื่อน ฟื้นปาฏิหาริย์ ก่อนถึงวันแต่งงานเพียง 2 วัน

"หวังหรานหราน" ว่าที่เจ้าสาว วัย 24 ปี จากเมืองไท่อัน มณฑลชานตง ตกอยู่ในสภาวะโคม่ากว่า 92 วัน หลังเข้ารับการรักษาที่คลินิกใกล้บ้าน ซึ่งไร้มาตรฐาน ใช้บุคคลที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทว่าเธอกลับฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ ก่อนถึงวันแต่งงาน 2 วัน
โดยหวังมีกำหนดจะแต่งงานกับคู่หมั้นของเธอ "จางซีรุ่ย" ในวันที่ 25 เม.ย. หลังจากคบหาดูใจกันมา 6 ปี พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและดำเนินการจองและจัดเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว
แต่แล้วในเดือนม.ค. หวังก็มีอาการเจ็บคอ เธอคิดว่าตัวเองป่วยเป็นหวัดทั่วไป เลยไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านกับจาง
แม้จะเป็นเพียงคลินิกเล็กๆ แต่คลินิกแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อย โดยจางจำได้ว่ามีแพทย์ 2 คนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น และหลังจากซักถามอาการ แพทย์หญิงก็ได้ฉีดยาให้หวัง
“พวกเขาไม่ได้ถามเลยว่าหวังแพ้ยาหรือเปล่า และไม่มีการทำการทดสอบที่ผิวหนังก่อนด้วย” จางกล่าว
หลังจากฉีดยาไปไม่กี่นาที หวังก็มีอาการผิดปกติ ทั้งลิ้นชา อาเจียน และหายใจลำบาก อาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว แม้จางจะรีบโทร.เรียกรถพยาบาล แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง หวังก็ช็อกไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในวินาทีแห่งความเป็นความตาย แพทย์หญิงของคลินิกกลับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย เธอดูสับสนและไม่รู้จะทำอย่างไร
พอมาถึงโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า หวังมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ส่งผลให้มีภาวะเลือดเป็นกรดและระบบหายใจล้มเหลว และเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนนานกว่า 4 นาที หวังจึงสูญเสียเซลล์สมองบางส่วนไปอย่างถาวร
ภายหลังครอบครัวได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคลินิกดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า แพทย์หญิงที่ฉีดยาให้หวังนั้นไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้ที่ลงนามในใบสั่งยาก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พอถึงเดือนเม.ย. คลินิกก็ได้ปิดตัวลง หญิงที่ฉีดยาให้หวังได้จ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของหวัง จำนวน 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ก่อนที่จะหายตัวไป
ขณะที่หวังก็ยังคงอยู่ในอาการโคม่า โดยจางและครอบครัวของหวังต่างผลัดกันมาดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งค่ารักษาพยาบาลของหวังในตอนนั้น ได้ทะลุ 700,000 หยวน (ประมาณ 3.5 ล้านบาท) ไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 3 เดือน พวกเขาก็เริ่มมีความหวัง หลังจากที่หวังเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนอง โดยวันที่ 23 เม.ย. การรอคอยก็ได้สิ้นสุดลง เมื่อหวังลืมตาขึ้นมาและส่งยิ้มให้จาง แม้เธอจะไม่สามารถพูด หรือขยับตัวได้ก็ตาม
“ในที่สุดดวงตาที่สวยงามของเธอก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง” จางกล่าวทั้งน้ำตาคลอเบ้า พร้อมให้คำมั่นกับหวังว่า “เมื่อถึงวันที่คุณสวมชุดเจ้าสาว ผมจะอยู่ตรงนั้นเพื่อแต่งงานกับคุณ”
ทั้งนี้ คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายในภายหลัง
เรื่องราวหวังและจางได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความคิดเห็น เช่น “หวังรู้ว่างานแต่งใกล้เข้ามาแล้ว เธอจึงตื่นขึ้นมา เข้มแข็งไว้นะเจ้าสาวแสนสวย” และ “ฉันหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจับแพทย์ปลอมได้ เราต้องไม่ปล่อยให้คนที่ไร้คุณธรรมเหล่านี้ลอยนวล”
24岁准新娘诊所输液昏迷92天苏醒
ที่มา : China bride's botched cold treatment causes 3-month coma, wakes 2 days before wedding (SCMP)