ความผิดพลาดทางการแพทย์ ทำให้ลูกแมวเซเลบ อายุ 5 เดือน ต้องกลับดาวแมว แต่การจากไปของน้องจะไม่สูญเปล่า เมื่อแมวจรกว่า 1,100 ตัวจะได้ผ่าตัดฟรี!

ทำเอาเหล่าทาสแมวและแฟนคลับต่างเศร้าใจกันไปตามๆ กัน สำหรับการจากไปของ “ควานควาน” ลูกแมวเซเลบสุดน่ารัก ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยตอนแรกโรงพยาบาลสัตว์ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชย แต่หลังจากถูกฟ้องร้องและถูกวิจารณ์อย่างหนักก็ตอบตกลง พร้อมเสนอทำหมันให้แมวจรจัดฟรีกว่า 1,100 ตัว
ตามรายงาน ควานควานเป็นแมวบริติชลองแฮร์ เพศเมีย สี Blue Golden Shaded ที่มีพ่อแม่เป็นแมวประกวดดีกรีแชมป์ทั้งคู่ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม น่ารัก น่าเอ็นดู ควานควานเลยได้รับฉายาว่า "หลิวอี้เฟยแห่งวงการแมว"
ด้าน "เติ้งเฟิง" เจ้าของควานควาน ก็เป็นถึงเจ้าของฟาร์มแมวบริติชลองแฮร์ และบริติชอร์ตแฮร์ สีหายาก ในเซินเจิ้น โดยแมวหลายตัวจากฟาร์ม "GoldenTales" ของเขา ได้กวาดตำแหน่ง World Champion มาตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้ เติ้งยังเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลของวงการสัตว์เลี้ยง โดยมีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 5 ล้านคน และในปี 2024 เขายังบริจาคเงินกว่า 3 ล้านหยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) ให้กับกองทุนช่วยเหลือแมวจรจัดอีกด้วย
ช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เติ้งได้โพสต์คลิปวิดีโอแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของควานควาน ซึ่งอายุเพียง 5 เดือน โดยเติ้งเล่าว่า ควานควานมีอาการท่อน้ำตาอุดตัน เขาเลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ที่เคยใช้บริการอยู่เป็นประจำ
ปกติการรักษาจะให้ยาสงบประสาทระดับเล็กน้อย หรือตื้น (Light Sedation) ทว่าทางโรงพยาบาลกลับเปลี่ยนไปใช้ยาสลบ (General Anaesthesia) โดยไม่แจ้งให้เขาทราบ ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างขั้นตอนการรักษาก็ไม่มีการวัดสัญญาณชีพและสอดท่อออกซิเจนแต่อย่างใด
สุดท้าย ควานควานก็มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น โดยไม่สามารถกู้ชีพกลับคืนมาได้
“ตอนที่ผมพาควานควานออกไปข้างนอก ควานควานยังร่าเริงและขี้เล่นอยู่เลย แต่พอกลับถึงบ้าน ควานควานก็กลายเป็นเถ้ากระดูกในโกศใบเล็กๆ แล้ว" เติ้งกล่าว พร้อมย้ำว่าการรักษาภาวะท่อน้ำตาอุดตันไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขนาดใช้ยาสลบ ควานควานเป็นแมวที่สุขภาพแข็งแรง หากไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ควานควานก็คงมีชีวิตที่มีความสุขไปแล้ว
ภายหลังเติ้งเรียกร้องให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการรักษา ตลอดจนปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการผ่าตัด รวมทั้งให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณะ และจ่ายชดเชยจำนวน 300,000 หยวน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลสัตว์ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยระบุว่า ข้อเรียกร้องของเติ้งนั้นเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรับได้ ซึ่งหลังจากการเจรจาล้มเหลว ทนายความของเติ้งก็ทำการยื่นฟ้องต่อศาล
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างรุมโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้อย่างหนัก
ก่อนที่ในวันที่ 6 เม.ย. โรงพยาบาลสัตว์ดังกล่าวได้ประกาศว่า จะจ่ายค่าชดเชยให้เติ้งตามข้อเรียกร้อง พร้อมบริการทำหมันฟรีแก่แมวจรจัดกว่า 1,100 ตัว โดยทางโรงพยาบาลจะระงับการดำเนินงานเป็นเวลา 15 วัน ส่วนสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารได้ถูกไล่ออกแล้ว
แม้จะได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย แต่เติ้งก็บอกว่า สิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คือ ควานควานของเขาได้จากไปแล้ว
“ควานควานของผมตายไปแล้ว ผมไม่มีวันเป็นผู้ชนะ”
ทั้งนี้ เงินชดเชยทั้งหมดที่ได้รับ เติ้งจะนำไปบริจาค เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการดำเนินคดีเกี่ยวกับเคสด้านการวางยาสลบ
小貓寬寬醫療事故去世
ที่มา : Death of China celebrity cat leads to hospital compensation, benefits 1,100 stray felines (SCMP)