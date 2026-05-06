รมว.ต่างประเทศอิหร่านรุดหารือ “หวัง อี้”ที่ปักกิ่ง ยืนยันจุดยืนในการเจรจากับสหรัฐฯ จีนพูดชัดอิหร่านมีสิทธิ์พัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติ

อิหร่านระบุว่า พร้อมเจราจากับสหรัฐฯ แต่อิหร่านต้องไม่เสียสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนไป ด้านจีนกล่าวว่า อิหร่านมีสิทธิ์ในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ด้านพลเรือน
นายอับบาส อาราคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เข้าพบหารือกับนาย หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธ ( 6 พ.ค. )
ภายหลังการหารือ กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงว่า นายอาราคชีได้รายงานสรุปเกี่ยวการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ให้นายหวัง อี้ ทราบ พร้อมกับกล่าวว่า อิหร่านได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการปกป้องตนเองและยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆ ขณะเดียวกัน อิหร่านก็มีความจริงจังและแน่วแน่ในด้านการทูตอีกด้วย
ตามรายงานของสำนักข่าว ISNA ของอิหร่าน นายอาราคชีแจ้งกับนายหวังอี้ว่า ในการเจรจากับสหรัฐฯ อิหร่านจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างสุดความสามารถ โดยจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นธรรมและครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วนเท่านั้น
ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงภายหลังการเจรจาว่า สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากสงครามไปสู่สันติภาพ โดยจีนเชื่อว่าการยุติการสู้รบอย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นและการเริ่มต้นความขัดแย้งใหม่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อีกทั้งการดำเนินการเจรจาต่อไปเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
นอกจากนั้น จีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้เร่งฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้คืนสู่ปกติและปลอดภัยในทันที
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นนิวเคลียร์ ซึ่งสหรัฐฯต้องการให้อิหร่านล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดนั้น จีนได้แสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของอิหร่านที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจีนยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ
ทั้งนี้ เมื่อต้นสัปดาห์สหรัฐฯ และอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีกันครั้งใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ โดยต่างฝ่ายต่างปิดล้อมทางทะเลทำให้ข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเปราะบางอยู่แล้ว ส่อเค้าล่ม
นายอาราคชีเยือนปักกิ่งก่อนหน้าที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯจะเดินทางมาพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างอิหร่านกับจีน
การมาเยือนของนายอาราคชียังถือเป็นครั้งแรก หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ด้านอุปทานน้ำมันทั่วโลกครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน โดยความมั่นคงด้านพลังงานของจีน ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกกำลังถูกคุกคาม
ก่อนหน้านี้นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนเร่งดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เขากล่าวด้วยว่าทรัมป์และสี จิ้นผิงจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอิหร่านด้วยตนเองระหว่างการเจรจาในกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม นอกจากนั้น ผู้นำทั้งสองจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนให้ราบรื่นต่อไป หลังจากสหรัฐฯและจีนได้พักรบทางการค้ากันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ที่มา : รอยเตอร์